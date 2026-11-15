«زايد الخير» تنجز مشروعاً زراعياً مستداماً



أعلنت مؤسسة زايد الخير في إطار استراتيجيتها الجديدة الهادفة إلى تعظيم الأثر الإنساني المستدام وتعزيز منظومة الأمن الغذائي عبر حلول تنموية طويلة الأمد.. عن الانتهاء بنجاح من تنفيذ مشروع الري الأخضر في مدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد في جمهورية مصر العربية، وذلك بالشراكة مع بنك الطعام المصري.

وشملت أعمال المشروع حفر وتجهيز بئر ارتوازي بعمق 750 متراً، لري مساحات زراعية تتراوح بين 180 و200 فدان، وفق أعلى المواصفات الفنية المعتمدة، وقد تم تنفيذ جميع أعمال الحفر والغسيل والتطهير، إلى جانب إجراء تجربة ضخ رسمية، جرى توثيقها بالكامل، لضمان كفاءة البئر واستدامة أدائه.

كما تم حفر وتجهيز وعزل بحيرة تخزين للمياه بسعة 36000 متر مكعب، لتوفير مخزون مائي مستقر وآمن، يدعم انتظام عمليات الري، ويعزز كفاءة إدارة الموارد المائية في بيئة صحراوية تتطلب حلولاً دقيقة ومستدامة.

وفي ترجمة عملية لالتزام المؤسسة بالتحول نحو الطاقة النظيفة، جرى تركيب منظومة متكاملة للطاقة الشمسية لتوليد ما يقارب 500 كيلو واط، بما يضمن تشغيل نظام الري بكفاءة عالية، ويخفض تكاليف التشغيل، ويحد من الأثر البيئي، ويعزز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في المشاريع الزراعية الحيوية.

ويأتي تنفيذ المنظومة، انسجاماً مع رؤية تنموية تعتمد على حلول فنية مستدامة تتناسب مع طبيعة البيئة الصحراوية، وتضمن جاهزية الموقع للانتقال إلى مراحل التوسع المستقبلية، وتحقيق الأثر التنموي المستهدف.

ويُعد المشروع نموذجاً واعداً يمكن البناء عليه في المراحل اللاحقة، بما يسهم في تعظيم قيمة الأثر، وخدمة عدد أكبر من المستفيدين، وتحقيق أثر تنموي مستدام يمتد ليشمل تحسين سبل العيش، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المناطق الزراعية.

وأكد محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الخير، أن المشروع يعد من أوائل المشاريع التي تتوافق مع عملية التحول الاستراتيجي للمؤسسة نحو الاستثمار في الحلول التنموية المستدامة، حيث يمثل مشروع الري الأخضر نموذجاً عملياً لنهج مؤسسة زايد الخير في استدامة العطاء.

وأعرب محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، عن اعتزازه بالشراكة مع مؤسسة زايد الخير وقال: "نفخر بهذا التعاون مع مؤسسة زايد الخير، الذي يرسخ مفهوم الأمن الغذائي المستدام من منابعه، عبر دعم الإنتاج الزراعي، وتمكين المزارعين، وتوظيف الطاقة النظيفة كأداة للتنمية طويلة الأمد، مشيراً إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في العمل التنموي المرتبط بالغذاء".

وأوضح طارق بدران، مدير إدارة الشراكات وتنمية الموارد في مؤسسة زايد الخير، أن المشروع يعد ثمرة شراكة استراتيجية فاعلة تقوم على توحيد الجهود والخبرات لتحقيق أثر تنموي مستدام.