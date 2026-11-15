الإمارات ترسخ التعايش وتمدّ جسور التواصل والحوار



تواصل دولة الإمارات، منذ إعلان عام 2019 «عاماً للتسامح»، ترسيخ ثقافة التعايش واحترام التنوع الثقافي والديني، ومدّ جسور التواصل والحوار بين الشعوب، انطلاقاً من إيمانها بأن الاختلاف مصدرٌ للتكامل والإثراء لا سببٌ للانقسام، وفي عالم تتزايد فيه التحديات والانقسامات تبرز دبلوماسية التسامح بوصفها نهجاً يعزز الحوار والتعاون، ويؤكد أن بناء السلام يبدأ باحترام الآخر والإيمان بقوة التفاهم.

وأكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، أن التسامح يُمثّل أحد المقوّمات الجوهرية لقوة المجتمعات وقدرتها على التقدم، وأن قيمته الحقيقية تتجلّى في تحويل التنوع إلى مصدر للتكامل.

وقال معاليه، في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للتسامح الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام، إن المجتمعات لا تُقاس بمدى تشابه أفرادها، بل بقدرتها على توحيد طاقاتهم وصون كرامتهم وإتاحة الفرصة أمامهم للإسهام في مسيرة التنمية، بما يُعزّز الثقة المتبادلة ويحصّن النسيج المجتمعي في مواجهة التحدّيات.

وأكد معاليه أن التسامح في دولة الإمارات ليس قيمة منفصلة عن مسيرة الاتحاد، بل هو جزء من الرؤية التي قامت عليها الدولة، والتي جعلت من احترام الإنسان والتعايش والتعاون مرتكزات أساسية في بناء المجتمع، مشيراً إلى أن التجربة الإماراتية أثبتت أن قوة الوطن لا تقوم على تنوع خبراته وثقافاته فحسب، بل على قدرته على توحيد هذه الطاقات ضمن منظومة من القيم والمصالح المشتركة.

وقال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان: من هذا المنطلق، فإن ترسيخ التسامح يتطلب أن نترجمه إلى سلوك مؤسسي ومجتمعي، يقوم على احترام الحقوق، والإنصاف في التعامل، والإصغاء إلى الآخرين، ورفض كل ما من شأنه أن ينتقص من كرامة الإنسان أو يعزل أي فرد عن محيطه.

وأضاف معاليه أن مسؤولية ترسيخ هذه الثقافة لا تتوقف عند المؤسسات، بل تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة ومكان العمل وسائر فضاءات المجتمع، مؤكداً أهمية تنشئة أجيال تدرك أن الاختلاف لا ينتقص من وحدة المجتمع، وأن التعاون والاحترام المتبادل هما أساس الاستقرار والازدهار.

وأكدت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية أن التسامح بات ضرورة استراتيجية وممارسة دبلوماسية فاعلة لتعزيز الاستقرار والسلام الدوليين، وترسيخ الحوار جسراً للتواصل والتفاهم بين الشعوب.

وقال نيكولاي ملادينوف، مدير عام الأكاديمية، إن التسامح، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي وتصاعد التوترات الجيوسياسية واتساع فجوات الثقة بين الدول، لم يعد مجرد قيمة إنسانية، بل أصبح ضرورة استراتيجية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز فرص السلام.

وأشار إلى أن اليوم الدولي للتسامح يمثّل فرصة للتأكيد أن قوة الدبلوماسية تكمن في قدرتها على استيعاب الاختلافات، وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة حتى في أشد الظروف تعقيداً، مبيناً أن بناء الثقة وتعزيز التعاون الدولي لا يتطلبان تطابق المواقف والمصالح، بل إرادة سياسية تعترف بالتنوع وتحترم التباينات، وتضع الحوار والمسؤولية المشتركة في صميم الجهود الرامية إلى تحقيق أمن دولي أكثر استقراراً وسلاماً.

من جانبه، أكد الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام للأكاديمية، أن اليوم الدولي للتسامح يجسّد إحدى القيم الإنسانية الراسخة التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وجعلتها نهجاً ثابتاً في مسيرتها التنموية وعلاقاتها مع دول العالم؛ حيث قدّمت الإمارات نموذجاً في التعايش واحترام التنوع الثقافي والديني، ونجحت في ترسيخ التسامح بوصفه ركيزةً أساسيةً في سياستها الخارجية، من خلال تبنّي الحوار ومدّ جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب والثقافات.

وأضاف الظاهري أن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تؤمن، انطلاقاً من هذا النهج، بأن التسامح ليس مجرد قيمة إنسانية، بل هو ممارسة دبلوماسية فاعلة تسهم في تقريب وجهات النظر، واحتواء الخلافات، وتعزيز فرص التعاون والسلام والاستقرار.