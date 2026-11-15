نهيان بن مبارك: التجربة الإماراتية نموذج في العيش المشترك



شهدت فعاليات اليوم الثاني من المهرجان الوطني للتسامح الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش تحت شعار «نماء وانتماء» إقبالاً جماهيرياً كبيراً وصل إلى 8500 شخص من مختلف الجنسيات، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمنت الفعاليات غرس معالي الشيخ نهيان بن مبارك، وديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الإمارات، شجرة من الهند وشجرة الغاف الإماراتية بحدائق التسامح، وعروضاً تراثية وفنية وغنائية وموسيقية قدمتها الفرق العالمية على المسرح الرئيسي للمهرجان جذبت اهتمام الحضور.

وشهدت أجنحة السفارات والمؤسسات الوطنية المشاركة في المهرجان إقبالاً كبيراً من قطاعات المجتمع المختلفة من الأسر والأطفال، للتعرف إلى ما تقدمه من ألوان مختلفة من التراث العالمي، وقدمت العديد منها الهدايا للأطفال لتعريفهم بهذه الثقافات المختلفة.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك عن عميق تقديره لكافة الدول المشاركة في المهرجان سواء من خلال أجنحتها المتميزة أو عروضها الفنية والموسيقية والتراثية، من خلال الفرق العالمية والموسيقيين والفنانين المتميزين، التي حظيت بإعجاب ومتابعة قطاع كبير من فئات المجتمع، مؤكداً أن وجود هذه الدول في المهرجان في نسخته السابعة حوله إلى حدث عالمي مهم يحتضن التجارب الدولية في التسامح ويحتفي بمختلف الثقافات.

وقال معاليه إن مشاركة هؤلاء الفنانين والمبدعين والموسيقيين من كافة دول العالم دليل على إيمان الجميع بالتجربة الإماراتية في التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

وأضاف معاليه أن المهرجان الوطني للتسامح نجح في إبراز تجليات التجربة الإماراتية التي تقدم للعالم نموذجاً في العيش المشترك بين أكثر من 200 جنسية، مؤكداً أن المهرجان أصبح منصة لكافة الدول والشعوب دون استثناء لاستعراض إرثها الثقافي والفني، إضافة إلى مشاركة المؤسسات المختلفة في تنظيم أنشطة تحتفي بالتسامح وتعزز ثقافته، وتناسب المجتمع المتعدد الثقافات، لافتاً إلى أن الحضور الواسع للقطاعات الشبابية، والأسر، من المواطنين والمقيمين، هو أهم عناوين نجاح المهرجان، مؤكداً أن كل هذه النتائج يمكن البناء عليها في المستقبل وتعظيمها.

وكرّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة والسفارات المشاركة، تقديراً لإسهاماتهم البارزة ودورهم الفاعل في إنجاح هذا الحدث الكبير.

وأكد خلال التكريم أن نجاح المهرجان هو ثمرة تكاتف الجهود المؤسسية والمجتمعية والدبلوماسية، ما يعكس قيم الوحدة والتآخي التي تتميز بها دولة الإمارات، ويعزز مكانة المهرجان بوصفه منصة عالمية لنشر ثقافة التعايش والسلام.

وأعربت عبير الرمحي، سفيرة دولة فلسطين لدى الدولة، عن بالغ اعتزازها وفخرها بالمشاركة الفاعلة لدولة فلسطين في فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان الوطني للتسامح والتعايش، مؤكدة أن هذا الحدث يمثل منصة حضارية رائدة تجمع ثقافات العالم تحت مظلة من المحبة والتعايش والسلام.

وقال عصام الدين عبدالحميد عاشور، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، إن مشاركة مصر في المهرجان تكتسب معاني خاصة، لما يجمع مصر والإمارات من علاقات أخوية راسخة، أرست دعائمها مواقف متبادلة من التضامن والمساندة، وعززها على مدى عقود تعاون وثيق في مختلف المجالات، وتحرص قيادتا البلدين على مواصلة البناء على هذا الإرث، وتوسيع مجالات الشراكة بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.