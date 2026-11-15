«كهرباء دبي» تكرم الخريجين والفائزين في «هاكاثون الطاقة النظيفة»



كرم مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي الفائزين في الدورة الرابعة من مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة» التي نظمها المركز لتحفيز الشركات والمبتكرين وطلاب الجامعات والخبراء المتخصصين في مجالات الابتكارات المستدامة من جميع أنحاء العالم على ابتكار حلول تسهم في مواجهة تحديات التغير المناخي وندرة الموارد المائية والقضايا البيئية العالمية. كما كرم المركز خريجي الدورة السادسة من برنامج «شباب الطاقة النظيفة» التي أطلقها المركز لتعزيز معارف قادة الطاقة الشباب المواطنين المبتكرين في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتطوير خبراتهم في ريادة الأعمال، وتشجيعهم على المشاركة في تسريع عجلة العمل المناخي.

وتندرج مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة» وبرنامج «شباب الطاقة النظيفة» ضمن جهود مركز الاستدامة والابتكار لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

وتوجت الدورة الرابعة من المسابقة، مشروع «مكينة إيه آي» من دولة الإمارات ضمن مسار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وشركة «ترايدونيك» من دولة الإمارات ضمن مسار إزالة الكربون والاستدامة، وشركة «صن آيس إنرجي» من جمهورية سنغافورة ضمن مسار تكامل الطاقة النظيفة وتخزينها.

واستقطبت الدورة الرابعة من مسابقة هاكاثون الطاقة النظيفة، مشاركة 205 متسابقين من 18 دولة، فيما شهدت الدورة الثالثة من المسابقة، مشاركة 193 متسابقاً من 7 دول، والثانية ما يزيد على 160 مرشحاً من 25 جنسية من 20 جامعة، والأولى أكثر من 100 مشارك من خلفيات علمية ومهنية متنوعة.

وشهدت الدورة السادسة من برنامج «شباب الطاقة النظيفة»، تخريج 28 مواطناً ومواطنة من نخبة الكفاءات الوطنية ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاماً.

وأشاد المشاركون بدور البرنامج في إثراء معارفهم وتعزيز خبراتهم في الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، والهيدروجين الأخضر، والطاقة الكهرومائية بتقنية الضخ والتخزين، وطاقة الرياح، والنقل الكهربائي، والاقتصاد الدائري، وتمويل الطاقة المتجددة، والابتكار، والاستدامة. وقد وصل إجمالي عدد خريجي البرنامج منذ انطلاق دورته الأولى وحتى الدورة السادسة إلى 151 شاباً وشابة.