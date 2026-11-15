300 فعالية في النسخة الأولى لأسبوع الطفولة المبكرة

تنطلق "الإثنين" تحت رعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، فعاليات النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة الذي تنظمه وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ويستمر حتى 22 نوفمبر الحالي، في مختلف إمارات الدولة، تحت شعار «كل لحظة تصنع فرقاً» بمشاركة 130 جهة حكومية وخاصة ومؤسسات من قطاعات التعليم والصحة والثقافة والرياضة والعمل المجتمعي تقدم أكثر من 300 فعالية وتجربة تستهدف الأطفال حتى سن الثامنة وأسرهم ومقدمي الرعاية.

ويأتي تنظيم الأسبوع ضمن البرامج الوطنية لعام الأسرة 2026، ليشكل مساحة وطنية جامعة تتيح للمؤسسات والجهات المعنية تقديم مبادرات وتجارب متنوعة تسلط الضوء على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة وتعزز مشاركة الأسرة في أنشطة التعلم والنمو وتوسع نطاق الفرص المتاحة للأطفال لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم من خلال برامج تجمع بين المعرفة واللعب والتفاعل والتجربة العملية.

وتتوزع الفعاليات على مختلف إمارات الدولة وتتضمن برامج تعليمية قائمة على اللعب والاستكشاف وورشاً تفاعلية للأطفال وأسرهم وأنشطة للقراءة وسرد القصص وتجارب فنية وموسيقية وتراثية ومبادرات للصحة والنشاط البدني والدمج المجتمعي إلى جانب برامج تتيح للأسر المشاركة في تجارب أطفالها والتعرف إلى احتياجاتهم واهتماماتهم في مراحل النمو المختلفة.

وتتضمن أجندة الأسبوع مبادرات تعزز حضور الأسرة في البيئة التعليمية من بينها «لحظة معاً في المدرسة» التي تنفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتجمع الأطفال بأحد الوالدين أو مقدمي الرعاية في أنشطة مشتركة داخل المدرسة تشمل القراءة وسرد القصص واللعب والبناء والاكتشاف.

كما تقدم هيئة تنمية المجتمع في دبي تجربة «مدينة المستقبل» في دبي هيلز مول التي تتيح للأطفال التعرف إلى مفاهيم الصحة والحماية والتعلم واللعب والإبداع والدمج المجتمعي والاستدامة من خلال محطات تفاعلية فيما تستضيف كليات التقنية العليا في دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة ملتقى الطفولة المبكرة وكرنفال الطفولة المبكرة ومختبرات معاً ومعرض «شركاء في التميز: من الفكرة إلى الأثر» إلى جانب مسابقة EDUVATE وإبداعات طلبة التربية في مجال الطفولة المبكرة.

وفي الشارقة تقدم أكاديمية الشارقة للتعليم تجربة «مدينة الطفولة المبكرة» فيما يستضيف بيت الحكمة برامج أسرية تشمل عروضاً مسرحية ومحطات للإبداع والاكتشاف ومساحات حسية للرضع والأطفال الصغار.

وتتضمن الفعاليات في الفجيرة مبادرة «أنا من الإمارات» وورشة «عالم الآثار الصغير» وجولات في القرية التراثية، فيما تقدم أم القيوين تجربة «صغارنا: حكاية وتراث» عبر أربعة أركان تفاعلية تجمع اللعب والحركة والتجربة العملية.

وفي رأس الخيمة يجمع «كرنفال الطفولة المبكرة ومختبرات معاً» الأطفال وأسرهم وطلبة التربية والمتخصصين ضمن برنامج تعليمي وتفاعلي إلى جانب أنشطة لسرد القصص والرسم والأعمال اليدوية فيما تستضيف عجمان «سوق الفريج» الذي يتيح للأطفال إدارة أكشاك صغيرة بمساندة أسرهم بما ينمي مهاراتهم الاجتماعية والمبادرة والتعلم العملي.