«الإمارات للملكية الفكرية» تعزز ثقافة حماية الابتكار

تشارك جمعية الإمارات للملكية الفكرية في فعاليات شهر «الإمارات تبتكر 2026»، بحزمة من المبادرات والبرامج التخصصية،التي تمتد إلى إمارات الدولة السبع، بالتعاون مع جهات حكومية ومؤسسات أكاديمية ووطنية، بهدف ترسيخ ثقافة حماية حقوق المبدعين، وتنمية القدرات الابتكارية، ودعم التحول نحو اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على المعرفة.

وتشمل الأجندة ورشاً تدريبية وجلسات حوارية وبرامج قانونية ومشاركات أكاديمية، تتناول حماية الابتكارات في البيئة الرقمية، والتشريعات الفضائية، والاستدامة، ودور الأسرة في تنمية الإبداع، إلى جانب التحولات الاقتصادية المرتبطة بالتكنولوجيا والأصول المعرفية.

وأكد اللواء المستشار الدكتور عبد القدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، التي تعمل تحت مظلة وزارة تمكين المجتمع، أن المشاركة تجسد التزام الجمعية بمواكبة التوجهات الوطنية الرامية إلى جعل الابتكار محركاً رئيسياً للتنمية، وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً.

وقال: «إن ريادة الدول في عصر المعرفة لا تُقاس بحجم ما تنتجه من أفكار وابتكارات فحسب، بل بقدرتها على حماية تلك الابتكارات وتطويرها، وتحويلها إلى أصول معرفية واقتصادية، تسهم في صناعة المستقبل»، مشدداً على أن الملكية الفكرية تمثل ركيزة استراتيجية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز استدامته.

وأوضح أن الجمعية تعمل على تحويل أهدافها إلى برامج تطبيقية، تستهدف مختلف القطاعات والفئات المجتمعية، مستفيدة من الخبرات الوطنية والشراكات المؤسسية لتطوير الكفاءات، وتهيئة بيئة محفزة للمبدعين.

وضمن برنامجها نظمت الجمعية، بالتعاون مع بلدية دبي، ورشتين تدريبيتين، تناولت الأولى دور الملكية الفكرية في حماية الإبداع والابتكار المؤسسي، فيما ناقشت الثانية التطبيقات العملية والتحديات القانونية المرتبطة بصون الحقوق في البيئة الرقمية.

وتضمنت الأجندة «برنامج الفتوى والدراسات القانونية»، بالتعاون مع دائرة الشؤون القانونية لحكومة عجمان يومي 11 و12 نوفمبر، لتعزيز تبادل الخبرات في المجالات التشريعية ذات الصلة.