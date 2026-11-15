الاتحاد النسائي يستقبل السيدة الأولى لموزمبيق



استقبلت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، السيدة الأولى لجمهورية موزمبيق غويتا شابو، والوفد المرافق لها، بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي.

ورحبت نورة خليفة السويدي بالزيارة، معربة عن اعتزاز الاتحاد النسائي العام بتعزيز جسور التواصل والتعاون مع المؤسسات المعنية بشؤون المرأة في جمهورية موزمبيق، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المرتبطة بدعم المرأة وتمكينها، وتطوير المبادرات التي تسهم في تعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية المستدامة، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وحرصهما على توسيع مجالات التعاون المشترك.

وتعرفت السيدة الأولى لجمهورية موزمبيق، خلال الزيارة، على المسيرة الرائدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وما قدمته سموها من جهود استثنائية في دعم المرأة والأسرة والطفل، وترسيخ مكانة المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مسيرة النهضة الوطنية، من خلال رؤية تنموية متكاملة، جعلت تمكين المرأة أولوية وطنية ونهجاً راسخاً.

كما اطلعت على دور الاتحاد النسائي العام في دعم مسيرة المرأة الإماراتية، والجهود التي يقودها بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، من خلال إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج النوعية، التي تستهدف تعزيز قدرات المرأة، وتوسيع فرص مشاركتها في مختلف القطاعات، بما يعزز حضورها في مواقع المسؤولية والقيادة، ويدعم إسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتناول اللقاء تجربة دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، وما حققته من تقدم نوعي في تعزيز التوازن بين الجنسين، وتوسيع مشاركة المرأة في مختلف مجالات العمل الوطني، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي آمنت بقدرات المرأة، ووفرت لها البيئة الداعمة للتميز والإنجاز، حتى غدت التجربة الإماراتية نموذجاً رائداً في دعم المرأة، وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.

وشكلت الزيارة فرصة لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات التعليم والتنمية البشرية، وحماية حقوق المرأة والطفل، وتعزيز التماسك الأسري، في ضوء الاهتمامات التي توليها السيدة الأولى لجمهورية موزمبيق لهذه المجالات، وجهودها في إطلاق المبادرات الاجتماعية والإنسانية الهادفة إلى تحسين جودة حياة الأفراد والأسر.

وشملت الزيارة جولة في قاعة الجوهرة، تعرفت خلالها السيدة الأولى لجمهورية موزمبيق على الأوسمة والدروع، التي حصلت عليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، من قادة الدول والمؤسسات والجهات المحلية والدولية، تقديراً لدورها الإنساني الرائد وجهودها في دعم المرأة والأسرة والطفل، كما زارت المعرض الدائم للحرف التراثية والصناعات التقليدية، واطلعت على نماذج من الموروث الثقافي الإماراتي، واختتمت جولتها بالضيافة في الخيمة التراثية، حيث تعرفت على جانب من العادات والتقاليد الأصيلة لدولة الإمارات.