تكريم سائقي الحافلات والمشرفين وحراس المدارس

كرمت الإدارة العامة لمراكز الشرطة ممثلة في مركز شرطة حتا، سائقي الحافلات المدرسية والمشرفين وحراس المدارس في منطقة اختصاص المركز ضمن مبادرة «أمن المدارس»، وذلك تقديراً لجهودهم ودورهم في تعزيز أمن وسلامة الطلبة، والمحافظة على سلامتهم خلال رحلاتهم اليومية من وإلى المدارس.

وأُقيمت فعاليات المبادرة في مجلس حتا الجديد، بحضور العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، ورؤساء الأقسام بالمركز، وعدد من سائقي الحافلات والمشرفين وحراس المدارس.

وقال العميد مبارك الكتبي إن حفل التكريم يأتي ضمن مبادرة «أمن المدارس» في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة في المحافظة على أمن وسلامة الطلبة. وأشار إلى أن سائقي الحافلات المدرسية والمشرفين وحراس المدارس شركاء أساسيون في المنظومة الأمنية، لما يقومون به من أدوار مهمة في حماية الطلبة ومتابعتهم في رحلتهم اليومية من ومنازلهم والى المدرسة.

وأضاف أن تكريم هذه الفئات يأتي تقديراً لجهودهم وتعاونهم المستمر، وتحفيزاً لهم على مواصلة أداء مهامهم بكل مسؤولية واهتمام، مؤكداً أهمية نشر الثقافة المرورية وتعريفهم بالخدمات الشرطية التي تسهم في تسهيل حياتهم وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.

واختتم العميد الكتبي بالتأكيد على استمرار مركز شرطة حتا في تنفيذ المبادرات والبرامج التوعوية والمجتمعية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتعزز التواصل المباشر مع الشركاء، بما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة في المنطقة.

وتضمن برنامج الحفل تنظيم محاضرة تعريفية حول الخدمات الشرطية التي تقدمها شرطة دبي، وآليات الاستفادة منها، إلى جانب محاضرة توعوية مرورية تناولت إجراءات السلامة المرورية، وأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، واتباع الممارسات الآمنة أثناء قيادة الحافلات المدرسية، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية وحماية أرواح الطلبة.