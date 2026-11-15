نهيان بن مبارك يكرّم مركز باحثي الإمارات

كرّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، تقديراً لمشاركته الفاعلة في النسخة الثامنة من المهرجان الوطني للتسامح والتعايش، وإسهاماته في تعزيز ثقافة البحث العلمي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش في المجتمع، وتسلّم التكريم الدكتور فواز حبّال، الأمين العام للمركز، والدكتور فراس حبّال، رئيس المركز، وذلك خلال حفل التقدير والتكريم، الذي أُقيم على المسرح الرئيسي ضمن فعاليات المهرجان في حديقة أم الإمارات بأبوظبي.

وأعرب معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس مجلس الأمناء، عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكداً أنه يمثّل حافزاً للمركز لمواصلة رسالته في خدمة المجتمع بالمعرفة، وأن مشاركة المركز في المهرجان تأتي إيماناً بأن البحث العلمي شريك أساسي في ترسيخ قيم التسامح والانتماء، التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحرص القيادة الرشيدة على تعزيزها في عام الأسرة.

وأُقيم المهرجان، الذي نظمته وزارة التسامح والتعايش تحت شعار «نماء وانتماء»، بمشاركة 22 دولة، وحلت جمهورية الهند ضيف شرف لهذه الدورة، احتفاء باليوم الدولي للتسامح، الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام، وكان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان قد افتتح المهرجان مساء الجمعة 13 نوفمبر.

وخلال الأيام المهرجان شهد جناح المركز إقبالاً لافتاً من الزوار والأسر من مختلف الجنسيات، حيث احتضن لقاءات مفتوحة، جمعت نخبة من باحثي المركز في أجواء ودّية، تبادلوا خلالها أطراف الحديث والرؤى حول التسامح والتعايش والأسرة والانتماء، وشاركهم فيها الزوار من العديد من الدول والثقافات.