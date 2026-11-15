8 شركات عالمية ومحلية تشارك في تصميم المستقبل

تسهم 8 مؤسسات وشركات عالمية ومحلية من شركاء «أسبوع دبي للمستقبل» الذي ينعقد الأسبوع المقبل في تصميم مستقبل الإنسان من مختلف الفعاليات والحوارات التي تركز على تصميم مستقبل الإنسان واستشراف أبرز الفرص المستقبلية، وأهم التحولات القادمة في مختلف المجالات.

وينعقد «أسبوع دبي للمستقبل»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمبتكرين وصناع القرار ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

وتضم قائمة شركاء الحدث كلاً من غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وأوبر، وكيتا، ومجموعة الفطيم، وإكسبانسيو، وميتا، ومركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة دبي للإعلام.

الذكاء الاصطناعي

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «تعكس شراكتنا مع «أسبوع دبي للمستقبل» التزامنا بترسيخ منظومة أعمال متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، تسهم في تعزيز تنافسية دبي وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

ومن خلال ورش العمل المتخصصة والعروض التفاعلية، نتيح لمجتمع الأعمال استكشاف حلول نوعية قادرة على إحداث نقلة في الأداء والإنتاجية، وفي مقدمتها منصة «تشامبر إيه آي هب»، أول منصة رقمية لمساعدي الذكاء الاصطناعي على مستوى غرف التجارة في العالم، إلى جانب شراكتنا الاستراتيجية مع الشركة العالمية المتخصصة في برمجيات التصميم (كانفا)، لتعزيز القدرات الإبداعية والإنتاجية الرقمية للشركات.

وقالت بسمة عماري، مديرة السياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ميتا: «نجحت دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة تجمع بين الرؤية الطموحة والمواهب والبنية التحتية التكنولوجية. ويمثل أسبوع دبي للمستقبل فرصة لاستكشاف كيفية توظيف هذه المقومات لتحقيق تقدم ملموس واستكشاف مستقبل الذكاء الاصطناعي».

وقال جونوي يانغ، المدير العام لـ (Keeta Drone): «يجمع أسبوع دبي للمستقبل تحت مظلته الأفكار والتقنيات التي تسهم في رسم ملامح أسلوب الحياة في المستقبل، ويسعدنا أن تكون دبي منصة الإطلاق الدولية للجيل الأحدث من طائرات «كيتا درون»، وإتاحة فرصة للجمهور لمعايشة الابتكار واختبار تطبيقاته عن قرب.

مستقبل المدن

وقال محمد جردانة، رئيس قسم التنقل الذاتي في أوبر الشرق الأوسط: «مستقبل المدن يبدأ من القرارات والأفكار التي نعمل على تحقيقها اليوم، وهذا ما يجسده أسبوع دبي للمستقبل الذي يجمع الرؤى الطموحة ويمنحها الفرصة لتتحول إلى مشاريع وحلول ملموسة، وفي أوبر، نؤمن بأن تطوير مستقبل التنقل يبدأ بتوفير خيارات أكثر سهولة وترابطاً واستدامة، مع التوسع في استخدام المركبات الكهربائية وحلول التنقل المشترك وذاتي القيادة.

وقال رومان أكسلرود، مؤسس شركة «إكسبانسيو»: «اختارت دبي أن تجعل الإنسان محوراً لبناء المستقبل، وأن تنظر إلى الطريقة التي سنعيش ونفكر ونبتكر بها باعتبارها مسؤولية إنسانية مشتركة. وهذه القناعة ذاتها تقود عملنا في إكسبانسيو، حيث نسعى إلى إعادة تصور العلاقة بين الإنسان والعالم الرقمي، وإعادة بنائها بما يتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين».

وقال هيمانشو شريفاستافا الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبيانات في مجموعة الفطيم: «نشهد اليوم تحولات متسارعة تعيد رسم ملامح مستقبل العمل، وتغير طبيعة المهارات المطلوبة، وتفتح آفاقاً جديدة للاستفادة من القدرات البشرية. وفي ظل هذه التحولات، لا تكمن أهمية التكنولوجيا في مدى تطورها أو سرعة انتشارها، بل في قدرتنا على الاستفادة منها لإيجاد حلول عملية تحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس.

وفي مجموعة الفطيم، يتيح لنا تنوع أعمالنا في قطاعات التنقل والتجزئة والعقارات وغيرها من القطاعات الحيوية فهماً أعمق لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وفرصاً واسعة لتطوير خدمات وتجارب أكثر تكاملاً. ونعمل على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات والحلول الرقمية لتعزيز الترابط بين مختلف قطاعاتنا، وتقديم خدمات أكثر ذكاءً وكفاءة وسهولة تلبي تطلعات العملاء واحتياجاتهم المتغيرة.