6 شباب في محاكاة 24 ساعة بدبي 2040

تشارك بلدية دبي بصفتها شريكاً استراتيجياً في «أسبوع دبي للمستقبل»، والذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، بحضور أكثر من 10 آلاف من المُشاركين والخبراء وصُناع القرار والسياسات والمبتكرين من حول العالم.

ويتصدر برنامج مشاركة البلدية؛ جلسة المحاكاة «دبي المدينة التي لا تنام» ضمن منصة الحوار، التي يروي فيها ستة من شباب البلدية 24 ساعة في دبي عام 2040، ساعة بعد ساعة، عبر ست محطات، تمثل مسارات عمل بلدية دبي، وتشمل التخطيط والحوكمة، وتنظيم وترخيص المباني، والمرافق العامة، والنفايات والصرف الصحي، والبيئة والصحة والسلامة، وخدمات الدعم المؤسسي، كما ستعلن بلدية دبي خلال الأسبوع عن 4 إطلاقات، وشراكات جديدة في الابتكار والاستدامة والبيانات المكانية، وتمكين القطاع الخاص من اختبار الحلول في المدينة نفسها، والانتقال بها من الرؤية إلى التنفيذ.

وتُشارك البلدية في عدد من الجلسات الحوارية في ملتقى «ستارز» بعنوان «المدينة كدليل: لماذا تشكّل البيانات الحكومية أساساً للبحث الحضري؟»، وجلسة مغلقة ضمن (Peer Foresight Group)، لتبادل الإشارات بين ممارسي الاستشراف الحكومي، إلى جانب جلسة «هل انتهى عصر التشريعات؟» في «منصة تشريعات المستقبل»، كما تُشارك في لجنة تحكيم المشاريع الريادية المشاركة حول مرونة الغذاء وسلاسل الإمداد في «منصة مشاريع المستقبل».

وينضم 6 من شباب البلدية وشاباتها إلى حوارات متخصصة، تجمع نخبة العقول التي ترسم سيناريوهات المستقبل خلال الأسبوع.

وتأتي مشاركة بلدية دبي في «أسبوع دبي للمستقبل»، لتسلط الضوء على النهج المؤسسي والريادي، الذي تتبناه في بناء الجاهزية الاستباقية للمدينة، واستشراف التحولات قبل وقوعها، واعتماد البيانات دليلاً للقرار، وفتح الأبواب أمام الشركاء والمبتكرين لاختبار الحلول في المدينة نفسها، وإشراك الشباب في تصميمها، بما ينعكس على جودة الخدمات والبنية التحتية وجودة حياة سكان دبي وزوارها، ويرسخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل، التي تضع الإنسان وجودة حياته في صميم أولوياتها التنموية والحضرية.

دبي تلهم العالم

وأكد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن دبي رسّخت مكانتها مدينة نموذجية للمستقبل، مستلهمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن المستقبل ملك لمن يتخيله ويصممه ويصنعه، ولمن يستبق التحولات، ويبادر لتصميم حلول تحول الرؤى الطموحة إلى إنجازات ملموسة، تؤثر في حياة المدينة والإنسان والمجتمع.

وقال معاليه: «المدينة الجاهزة للمستقبل تقرأ التحول مبكراً وتستعد له، ومن أسبوع دبي للمستقبل نقدم نموذج بلدية دبي الرائد في تعزيز جاهزية المدينة؛ بنهج استشرافي يسبق الحدث، وبيانات تسند القرار، وشباب يصممون الحلول، وشراكات تنقل ذلك كله من الفكرة إلى مشاريع على أرض الواقع، ولإيماننا بأن الشباب هم شركاء تصميم المستقبل، وتشكيل ملامحه وصناعة قراراته؛ سيقود شباب بلدية دبي مشاركتنا في الحدث، وسيطرحون أفكارهم ورؤاهم لتطوير الحلول والمبادرات والمشاريع؛ فمن سيعيش بدبي في العام 2040 هو من سيشارك في رسم ملامحها اليوم، ضمن منظومة واحدة، غايتها الإنسان وجودة حياته ورفاهيته».