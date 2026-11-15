مكتوم بن محمد: عدالة دبي تسير يداً بيد مع ريادتها

اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على خطة عمل مركز دبي للخبرة القضائية التي شملت تطوير الخدمات الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن دبي تواصل تطوير منظومتها القضائية من خلال تنفيذ مشاريع نوعية وتحقيق نتائج ملموسة تعكس التقدم في كفاءة الخدمات وتسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "تواصل دبي تطوير منظومتها القضائية من خلال مشاريع نوعية ونتائج ملموسة تعكس تقدماً في كفاءة الخدمات وسرعة تحقيق العدالة".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "اطلعت على خطة عمل مركز دبي للخبرة القضائية التي شملت تطوير الخدمات الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، ومؤشرات أداء مركز فض المنازعات الإيجارية حيث بلغ معدل الفصل في الدعاوى الاستئنافية خلال المدة المستهدفة 94.8%، كما اطّلعت على مستجدات أعمال الشرطة القضائية حيث توسعت اختصاصاتها لتعزيز كفاءة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية".

وأكد سموه: "منظومتنا القضائية ركيزة للاستقرار والثقة، وعدالة دبي تسير يداً بيد مع ريادتها".