"طرق دبي" تطلق نظام 5 نجوم لتصنيف أداء شركات مركبات الأجرة في الإمارة

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات نظام خمس نجوم لتصنيف أداء شركات مركبات الأجرة في إمارة دبي، من خلال منظومة متكاملة تربط الحوافز بجودة الخدمة والكفاءة التشغيلية والاستدامة ورضا المتعاملين.

ويستند التقييم على 4 محاور و18 مؤشراً لقياس أداء الشركات وتحفيز المنافسة والابتكار، بما يهدف إلى ترسيخ التميز في خدمات النقل، ورفع كفاءة القطاع، وتحسين رحلة المتعاملين، وتحفيز الشركات المشغلة على تبني الحلول الذكية والممارسات المستدامة.

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن قطاع مركبات الأجرة يمثل عنصراً رئيساً في منظومة التنقل المتكامل في دبي، وداعماً لجودة الحياة وسهولة حركة السكان والزوار، حيث يضم قطاع مركبات الأجرة في دبي، يضم خمس شركات، هي: تاكسي دبي، وكابي تاكسي، والتاكسي الوطني، وتاكسي العربية، ومترو تاكسي، وبلغ إجمالي عدد مركبات الأجرة عام 2025، أكثر من 14.346 مركبة، منها 12.380 مركبة كهربائية أو هجينة، ونفذت مركبات الأجرة أكثر من 120 مليون رحلة، نقلت خلالها أكثر من 209 ملايين راكب، واستحوذ قطاع مركبات الأجرة على 27% من إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة عام 2025.