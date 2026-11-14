برعاية هزاع بن زايد.. مهرجان العين للكتاب ينطلق 17 نوفمبر الجاري



ينظم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، الدورة الـ17 من «مهرجان العين للكتاب»، من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري، في «العين سكوير» بمنطقة العين.

وتُقام الدورة تحت شعار «واحة الحكايات»، بمشاركة 230 عارضاً، ويتضمن برنامجها أكثر من 200 فعالية ثقافية وأدبية وفنية وترفيهية، تناسب فئات المجتمع المختلفة، وتسلط الضوء على التراث الثقافي لمنطقة العين، وتعزز حضور اللغة العربية والقراءة في الحياة اليومية، وتوفر تجارب ثقافية مشتركة للأسر، بما يسهم في تعزيز الروابط الأسرية والتواصل بين الأجيال، تماشياً مع مستهدفات «عام الأسرة».



ويقدم المهرجان برنامجاً متنوعاً، يتوزع على ثمانية محاور رئيسة، تشمل «الثقافة والهوية»، و«الشباب والمستقبل»، و«الطفل والأسرة»، و«التواصل والمجتمع»، و«ليالي الشعر: الكلمة المغناة»، و«صوت العين - بودكاست من أبوظبي»، و«الفصل الثاني»، و«من عشانا»، بما يتيح للزوار من مختلف الفئات العمرية التفاعل مع الكتب والأفكار، واكتشاف المواهب المحلية، والتعرف عن قرب على الموروث الثقافي لمنطقة العين.

وتمتد الفعاليات إلى عدد من أبرز المعالم، والمواقع الثقافية والتعليمية في منطقة العين، تشمل «العين سكوير»، وقصر المويجعي، ومجالس أبوظبي في منطقة العين، وعدداً من المدارس والجامعات، بهدف توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وإتاحة تجارب ثقافية ومعرفية متنوعة لمختلف فئات المجتمع.



وبهذه المناسبة قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يجسد مهرجان العين للكتاب إيماننا الراسخ بتأثير الكلمة المكتوبة، ودورها في تشكيل فهمنا لتراثنا، وتفاعلنا مع الأفكار الجديدة، واستشرافنا للمستقبل.

ومن خلال هذه المنصات والفعاليات نعمل على ترسيخ ثقافة القراءة لتصبح جزءاً من الحياة اليومية، ونهيئ الفرص للجميع، ولا سيما الأجيال الشابة، للتواصل وإثراء المعرفة عبر التجارب المشتركة.

وعبر دعم الكتّاب والناشرين والمواهب الصاعدة نسهم في تعزيز الأصوات الإبداعية، التي ستصوغ المشهد الثقافي لدولة الإمارات للأجيال القادمة».

من جهته قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «إن مهرجان العين للكتاب يواصل في دورته الـ17 ترسيخ مكانته منصة ثقافية ومعرفية، تجمع بين الكتاب والقراءة والإبداع، وتحتفي باللغة العربية والهوية الثقافية انطلاقاً من الإرث الإماراتي الغني، ويسهم المهرجان في ترسيخ حضور اللغة العربية ضمن النسيج الثقافي والمجتمعي، ودعم المواهب الشابة، وتعزيز الصلة بين الأجيال الجديدة وتراثها وهويتها».



وأضاف: «تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة لتزامنها مع «عام الأسرة»، بما تقدمه من برامج معرفية وثقافية وفنية في عدد من أبرز معالم منطقة العين، لتسهم في تعزيز حضور الثقافة والمعرفة في حياة الأسرة والمجتمع، وتؤكد مكانة الكتاب، والإرث الإماراتي، والقيم الأصيلة بوصفها مكونات رئيسة للهوية الوطنية».



ويخصص مهرجان العين للكتاب 90 فعالية ضمن محور «الطفل والأسرة»، تشمل عروضاً مسرحية، وقراءات قصصية، وورشاً فنية تفاعلية، وجلسات توعوية، تستهدف الأطفال والناشئة والأسر، وتتيح لهم التعلم والاستكشاف، من خلال المشاركة في تجارب ثقافية، بما ينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة» الرامية إلى تعزيز الترابط الأسري، والتواصل بين الأجيال.