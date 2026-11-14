32 دولة في مؤتمر الإشارات وأمن المعلومات



اختتمت بجامعة دبي أعمال الدورة التاسعة من المؤتمر الدولي لمعالجة الإشارات وأمن المعلومات «ICSPIS 2026»، الذي نظمته بالتعاون مع فرع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في دولة الإمارات «IEEE UAE Section» بمشاركة باحثين من 32 دولة حول العالم.



شهد المؤتمر، الذي سجل أكبر مشاركة بحثية منذ انطلاقته عام 2018، عرض 95 ورقة بحثية محكمة، اختيرت من بين 168 ورقة تلقاها من باحثين في مختلف أنحاء العالم تناولت أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي ومعالجة الإشارات والأمن السيبراني وتطبيقاتها في القطاعات الحيوية.



وتضمن البرنامج العلمي 17 جلسة موزعة على ستة محاور، شملت الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، ومعالجة الإشارات للاتصالات والاستشعار عن بُعد والتطبيقات الطبية، والأمن السيبراني والمرونة، والأمن في الأنظمة الحرجة.



وشهد المؤتمر ثلاث محاضرات رئيسية قدمها الدكتور نوفل ورغي من جامعة خليفة، والدكتور إرنستو دامياني من جامعة ميلانو، والدكتور فالنتين فولكوف من شركة «XPANCEO».



وشمل البرنامج أيضاً جلستين نقاشيتين تناولتا حوكمة الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، ومستقبل معالجة الإشارات في عصر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ورشة عمل متخصصة حول الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل.



وخصص المؤتمر في يومه الختامي محاضرة للمهنيين الشباب تناولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بنوبات الصرع، فيما ناقشت جلسة بعنوان «نساء يصنعن مستقبل الهندسة» دور المرأة في تطوير القطاع الهندسي وتعزيز مشاركتها في المجالات التقنية والبحثية.



وجرى خلال الحفل الختامي الإعلان عن فوز ورقتين مناصفة بجائزة أفضل ورقة بحثية، تناولت الأولى تصنيف صور الأشعة السينية للأسنان باستخدام التعلم العميق، وقدمها باحثون من جامعة نورث ويسترن الأمريكية والجامعة الإسلامية في بنغلاديش.



فيما تناولت الورقة الثانية معالجة الكلام، وقدمها باحثون من المعهد الهندي للتكنولوجيا في جامو وجامعة أشافنبورغ للعلوم التطبيقية في ألمانيا.



ونوه الدكتور حسين الأحمد، رئيس المؤتمر، في كلمته الختامية بالجهود التي بذلتها اللجان المنظمة والشركاء والباحثون والمحكمون في إنجاح الدورة التاسعة، معرباً عن تقديره لمساهماتهم العلمية والتنظيمية.