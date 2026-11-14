الإمارات وموزمبيق تختتمان بنجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة





اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية موزمبيق بنجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، وجرى الإعلان عن التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية اليوم في أبوظبي بحضور فخامة دانيال شابو رئيس جمهورية موزمبيق الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وأعلن اختتام المفاوضات بنجاح كلٌّ من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي باسيليو زيفانياس موهاتي، وزير الاقتصاد في موزمبيق.

وستسهم الاتفاقية، عند توقيعها لاحقاً واستكمال إجراءاتها ودخولها حيز التنفيذ، في خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية وتوسيع النفاذ إلى الأسواق، إلى جانب توفير إطار مستقر للاستثمار.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية موزمبيق يمثل محطة مهمة في مسيرة توسيع شبكة الشراكات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات مع القارة الأفريقية، ويعكس حرص البلدين على الارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية الشاملة إلى آفاق أوسع من التكامل والنمو المستدام.

وأضاف معاليه أن الاتفاقية تكتسب أهمية استراتيجية بالنظر إلى المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها موزمبيق وموقعها الحيوي في منطقة شرق أفريقيا، وما توفره من فرص واعدة لتعزيز حركة التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أنها ستسهم في تهيئة بيئة أكثر انفتاحاً وتنافسية أمام مجتمعي الأعمال في البلدين، من خلال تسهيل وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية.

وأكد معاليه أن هذه الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل إضافة نوعية إلى جهود دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في الأسواق الأفريقية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار ومحوراً رئيسياً لربط الأسواق وممرات التجارة الدولية، بما يدعم بناء سلاسل إمداد أكثر كفاءة ومرونة، ويوفر فرصاً جديدة لنمو الشركات وتوسع أعمالها، ويعزز تدفقات التجارة والاستثمار بين الجانبين، ويحقق منافع اقتصادية مستدامة للبلدين الصديقين.

من جانبه، قال معالي باسيليو زيفانياس موهاتي، إن هذه الاتفاقية تدشن مرحلة جديدة في علاقاتنا مع الإمارات، وستساعد المنتجين الموزمبيقيين على الوصول إلى أسواق جديدة عبر أحد أبرز مراكز التجارة في العالم، وتشجع في الوقت نفسه الاستثمارات الإماراتية في قطاعات التصنيع الزراعي والصناعة والبنية التحتية.

ومن المتوقع أن تفتح الاتفاقية آفاقاً للتعاون في قطاعات ذات أولوية، تشمل الطاقة والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي والتعدين والمعادن الحيوية والتصنيع.

وتستند الاتفاقية إلى استثمارات إماراتية كبرى، من بينها حصة "إكس آر جي" البالغة 10% في امتياز المنطقة 4 بحوض روفوما، إلى جانب دور "موانئ دبي العالمية" في توسعة ميناء مابوتو، البوابة الرئيسية للتجارة في جنوب القارة الأفريقية.

ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة الإمارات للتجارة الخارجية ومنذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021، جرى إنجاز العديد من الاتفاقيات مع دول تمتلك اقتصادات واعدة في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين.

وبلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وموزمبيق نحو 2.6 مليار دولار في 2025، بنمو 91.6% مقارنة بعام 2024، لتصل إلى نحو خمسة أضعاف قيمتها المسجلة في عام 2019.

واستمر هذا الزخم في عام 2026، إذ بلغت التجارة غير النفطية 2.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 49% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.