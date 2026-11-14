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الإمارات

حكام الإمارات يعزون أمير الكويت بوفاة الشيخة انتصار جاسم محمد المالك الصباح

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 بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة الشيخة انتصار جاسم محمد المالك الصباح.

كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.