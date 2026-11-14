شرطة دبي تطلق فعاليات "كرنفال المستقبل"





أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي «كرنفال المستقبل»، الذي يتضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة النوعية التي تستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل، احتفاءً باليوم العالمي للمستقبل، الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» في الثاني من ديسمبر من كل عام.

يأتي ذلك في إطار تعزيز ثقافة استشراف المستقبل وترسيخ مفاهيم الجاهزية والاستباقية وبالتزامن مع عيد الاتحاد تقديراً لدور الدولة وجهودها في مجال استشراف المستقبل وصناعته، وما حققته من إنجازات في تعزيز الجاهزية للمستقبل، فيما يشكل هذا اليوم مناسبة عالمية لتسليط الضوء على أهمية التفكير المستقبلي وتعزيز قدرات المجتمعات والمؤسسات على استشراف التحولات واستكشاف الفرص والاستعداد للتحديات.

وقال العميد الدكتور الخبير حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، إن الكرنفال يتضمن مجموعة من الأنشطة واللقاءات المعرفية والتفاعلية الهادفة إلى توظيف أدوات استشراف المستقبل، وتشمل جلسات حوارية وحلقات نقاشية وورشاً لتحليل التداعيات، تستعرض أبرز الاتجاهات الناشئة، وتناقش الفرص والتحديات المرتبطة بالتحولات المستقبلية، إلى جانب استكشاف آفاق تطوير نماذج أعمال مبتكرة والتعرف على التجارب الرائدة التي تسهم في تعزيز التوجه نحو تبني وظائف المستقبل.

من جانبها، أكدت فاطمة راشد العليلي، مدير إدارة السيناريوهات المستقبلية، أن المبادرة تعكس أهمية الانتقال من استشراف المستقبل إلى التصميم التشاركي في رسم ملامح مستقبل العمل الشرطي، وترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على التفكير بعيد المدى واستثمار الفرص المستقبلية، وتحويل الرؤى والتصورات إلى مبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، بما يدعم منظومة التخطيط المستقبلي ويعزز الجاهزية للتحولات المقبلة.