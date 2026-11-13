وزارة الأسرة تطلق «مغامرات استكشافية للصغار»



أطلقت وزارة الأسرة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بالتعاون مع متحف زايد الوطني ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، مبادرة «مغامرات استكشافية للصغار في متاحف أبوظبي»، ضمن فعاليات أسبوع الطفولة المبكرة 2026.

وتقام المبادرة خلال الفترة من 14 إلى 22 نوفمبر الجاري في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومن 16 إلى 22 من الشهر نفسه في متحف زايد الوطني، لتتيح للأطفال من عمر 3 إلى 15 عاماً تجارب تفاعلية مجانية تجعل من زيارة المتاحف تجربة تعليمية ممتعة، تتيح للأطفال اكتشاف تراث الدولة وتاريخها الطبيعي من خلال اللعب والاستكشاف والتجارب العملية.



وتستند المبادرة إلى الفضول الفطري لدى الأطفال وشغفهم بطرح الأسئلة والاستكشاف وفهم العالم من حولهم، إذ تتيح لهم التجول في المتحفين بحرية ووفق الوتيرة التي تناسبهم، بعيداً عن أسلوب الجولات الإرشادية التقليدية، المصممة عادة لأجل الكبار.

ويرافق الأطفال في رحلتهم كتيبات مغامرات تتضمن أنشطة وتحديات متنوعة، في حين يمكن للآباء والأمهات ومقدمي الرعاية والأجداد والجدات مشاركتهم هذه التجارب، ومساعدتهم على إنجاز الأنشطة وتبادل القصص والاكتشافات معاً، مع وجود مضيفين في المتحفين لتقديم الإرشاد والتوجيه.



وفي متحف زايد الوطني، يأتي برنامج «رحلة عائلية للبحث عن الكنز» لدعوة الأطفال إلى خوض رحلة استكشافية في أماكن مختلفة من المتحف من خلال تحديات تفاعلية، والتعرف إلى القطع الأثرية والقصص والموضوعات التي تسلط الضوء على تاريخ الإمارات وتراثها الثقافي وتقاليدها وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة.

أما في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، فينطلق الأطفال وأسرهم معاً في رحلة لاستكشاف عالم الطبيعة، بدءاً من الحياة في عصور ما قبل التاريخ ووصولاً إلى البيئة المحيطة بنا اليوم.



شراكات

وقالت الدكتورة حصة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، إن قيمة المتاحف بالنسبة للأطفال الصغار تتجاوز حدود المعروضات التي يشاهدونها، لتشمل ما تتيحه لهم من فرص للتعلم والاكتشاف، ومن خلال تقديم تجارب أكثر تفاعلية وتيسير الاستفادة منها، تسعى الهيئة إلى تشجيع الأطفال على اكتشاف اهتمامات جديدة، وطرح الأسئلة، والتعرف إلى تراث الإمارات والعالم من حولهم، بجانب إشراك الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية في هذه التجارب.

من جانبه أكد الدكتور بيتر ماجي، مدير متحف زايد الوطني، أهمية تعريف الأطفال بتاريخ الدولة وتراثها منذ الصغر، من خلال تجارب تعليمية تفاعلية تحفّز فضولهم وتشجعهم على الاستكشاف وترسخ ارتباط الأجيال الناشئة بتراثها الوطني، وتعزز حب المعرفة والاكتشاف، بجانب إتاحة فرص تجمع أفراد الأسرة في رحلة تعليمية ثرية وممتعة.



ومن المتوقع أن تستقطب التجارب التي يقدمها المتحفان خلال هذه الفترة نحو 2000 طفل، حيث تشكل المبادرة مرحلة تجريبية لاستكشاف إمكانية تقديم تجارب مماثلة ضمن البرامج المتحفية على مدار العام.

وتأتي مبادرة «مغامرات استكشافية للصغار في متاحف أبوظبي» ضمن 300 فعالية وتجربة في إطار أسبوع الطفولة المبكرة 2026، الذي يقام على مستوى الدولة خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر 2026، تحت شعار «كل لحظة تصنع فرقاً»، تأكيداً على أهمية السنوات الأولى من حياة الطفل.



ويقام الأسبوع بقيادة وزارة الأسرة، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ويجمع الأسر والمجتمعات المحلية والشركاء من خلال نحو 300 فعالية وتجربة يقدمها أكثر من 130 شريكاً.

وتشمل الجهات الداعمة المنضمة ضمن فئة «مساهم في بناء المجتمع» كلاً من: بيورهيلث القابضة، ومجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، ما يسهم في توفير المزيد من الفرص للأطفال والأسر للتعلم واللعب والنمو معاً.