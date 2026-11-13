مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يناقش عدداً من القضايا الإفتائية المعاصرة وأبعادها

ناقش مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، خلال اجتماعه الرابع لعام 2026 أمس برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه، رئيس المجلس، وحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس

عدداً من النوازل والقضايا الإفتائية المعاصرة، واستعرض أبرز أعماله ومبادراته وشراكاته العلمية.

وبحث المجلس الأبعاد الشرعية والواقعية والتشريعية للقضايا المعروضة عليه وفق منهجية الاجتهاد الجماعي، مؤكداً أهمية فهم الواقع والموازنة بين المصالح والمفاسد عند تطبيق الأحكام، مع مراعاة الثوابت الوطنية والمصلحة المجتمعية.

واستعرض المجلس أبرز أنشطته ومبادراته، وملخصاً لرصد المحتوى المخالف، ونتائج ملتقى «الفتوى المؤسسية: رافد للسلم والتعايش»، الذي نظّمه بالتعاون مع المجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربية، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات العلمية بما يدعم نشر قيم التيسير والتسامح وترشيد الخطاب الديني.