«الوطني للعلوم» يتوج الطلبة الفائزين







تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، اختتمت وزارة التربية والتعليم ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة الدورة الثامنة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بتتويج 27 مشروعاً فائزاً في مسابقتَي «الإمارات للعالِم الشاب» و«روّاد التكنولوجيا المتقدمة»، و9 طلبة في «تحدي المبتكرين الصغار»، في ختام أربعة أيام جمعت البحث والتجريب والحوار العلمي في مركز أدنيك العين.



وشهدت الدورة مشاركة 615 طالباً وطالبة، وعرض 158 مشروعاً بحثياً وتطبيقياً، ضمن تجربة امتدت من تحديات الاكتشاف في سنوات التعلم الأولى إلى تطوير حلول لتحديات طرحتها جهات وطنية، ورافقها مؤتمر علمي وورش تطبيقية وأنشطة تفاعلية أتاحت للطلبة وأسرهم التعرف إلى التقنيات المتقدمة واستكشاف تطبيقاتها.



وحضر حفل الختام معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، والدكتور محمد الخميري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في أسباير، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، وممثلي الجهات الشريكة، وأعضاء لجان التحكيم، والكوادر التعليمية والإشرافية، وأسر الطلبة المشاركين.



وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن إعداد الجيل القادم من العلماء والباحثين والمبتكرين يمثل استثماراً في مستقبل التنمية الوطنية، وأن اكتشاف المواهب ورعايتها مسؤولية أساسية للمنظومة التعليمية، بما يعزز قدرتها على تزويد سوق العمل بكفاءات تسهم في تطوير قطاعاتها الحيوية وترسيخ تنافسيتها.

وأوضحت معاليها أن تنافسية التعليم ترتبط بقدرته على الارتقاء بإمكانات الطلبة، وإتاحة مسارات تتقدم فيها الموهبة من الاهتمام بالعلوم إلى إتقان البحث وإنتاج المعرفة، مشيرةً إلى أن المهرجان يجسّد تجربة وطنية تتكامل فيها جهود المؤسسات التعليمية والبحثية لتوسيع قاعدة التميز العلمي، ومنح مزيد من الطلبة فرصاً لخوض تجارب بحثية تتدرّج في عمقها وجودتها.



حصيلة

وأضافت معاليها أن حصيلة الدورة الثامنة من المهرجان تقدم شواهد على ما يستطيع الطلبة إنجازه حين تتاح لهم فرص اختبار أفكارهم ومناقشة نتائجهم وفق معايير علمية واضحة، مؤكدةً أن ما أفرزته المنافسات من مشاريع وخبرات يشكّل رصيداً للبناء عليه في تطوير فرص رعاية المواهب وتعزيز حضور البحث والابتكار في المدارس.

وأشارت إلى أن استمرارية الأثر تتطلب توظيف نتائج كل دورة لفهم قدرات المشاركين واحتياجاتهم بصورة أدق، بما يجعل الإنجاز حافزاً لمواصلة العمل والوصول إلى مستويات أعلى من الإتقان. وهنّأت معاليها الفائزين وجميع المشاركين، مثمّنةً إسهامات المدارس والأسر والشركاء في تقديم تجربة تحتفي بالتفوق وتؤسس لاستمراره.



مسارات تعليمية

من جانبه، أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المهرجان شكل محطة تعليمية تدعم توجهات استراتيجية الوزارة نحو ربط مخرجات التعليم بمهارات المستقبل، موضحاً أن قيمته التعليمية تتجلى في توظيف الطلبة ما يتعلّمونه بالصف في مشروعات وتحديات عملية، والجمع بين معارفهم في المواد الدراسية المختلفة للوصول إلى حلول متكاملة.

وأشار إلى أن هذه الممارسة تثري التعلّم المدرسي، وتنمّي التفكير النقدي وحل المشكلات والتعاون، مؤكداً أهمية دور المدرسة والمعلم في البناء على خبرات المشاركة لتعزيز قدرة الطالب على التعلّم المستقل وتطبيق معارفه في مواقف جديدة.



وأضاف أن المهرجان يوسّع آفاق الطلبة من خلال تعريفهم بالمتغيرات العلمية والتكنولوجية وأثرها في مجالات الدراسة والعمل، ويتيح لهم التفاعل مع المتخصصين وفهم طبيعة المهن العلمية والهندسية ومتطلباتها، بما يساعدهم على اكتشاف ميولهم واتخاذ خيارات أكثر وعياً بشأن تخصصاتهم المستقبلية.

وأكد حرص الوزارة على الشراكات الوطنية التي تتيح للطلبة الوصول إلى خبرات بحثية وتطبيقية متخصصة، وتقرّبهم من احتياجات القطاعات المختلفة، بما يعزّز استعدادهم لمواكبة التحولات التي سيواجهونها في حياتهم المهنية، مثمّناً جهود المعلمين والمشرفين في توجيه المشاركين ومساعدتهم على الاستفادة من هذه الفرص.



وأكد الدكتور محمد الخميري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في أسباير، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، أن المهرجان يفتح أمام الطلبة نافذة على البحث والتكنولوجيا المتقدمة، ويتيح لهم اختبار أفكارهم في مواجهة تحديات حقيقية.

وأوضح أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم تسهم في تعزيز الصلة بين التعليم والمنظومة البحثية الوطنية، بحيث تصبح مشاركة الطالب خطوة أولى نحو بناء مهاراته البحثية والتقنية واكتشاف مسارات قد تقوده إلى الإسهام في قطاعات المستقبل.



وفي مسابقة «الإمارات للعالِم الشاب»، جرى تتويج 24 مشروعاً فائزاً ضمن أربع فئات علمية، بواقع ستة مشروعات في كل فئة، موزّعة بالتساوي بين المستوى المتوسط لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن، والمستوى المتقدم لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر.



وجمعت الدورة الثامنة، التي أُقيمت خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر، طلبة المدارس الحكومية والخاصة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب طلبة الجامعات والخريجين الجدد، ضمن برنامج شمل ثلاث مسابقات، ومؤتمراً علمياً ضم 14 جلسة، ومهرجاناً عائلياً تضمّن 64 جلسة لورش العمل.

وقدّمت هذه المكونات مجتمعةً تجربة تعرّف خلالها المشاركون إلى مسارات متعددة للعمل العلمي، واختبروا قدراتهم أمام تحديات تناسب مراحلهم الدراسية، لتشكّل حصيلة المهرجان من المشروعات والخبرات أساساً لطموحات علمية جديدة.