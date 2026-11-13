أبوظبي تختتم أكبر كونجرس للطب العسكري في المنطقة بمشاركة 125 دولة

اختتم «الكونجرس العالمي الـ 46 للطب العسكري 2026» فعالياته، بعد 5 أيام من الجلسات العلمية وورش العمل والمعارض المتخصصة، التي استقطبت أكثر من 12 ألف مشارك من الخبراء والمتخصصين في قطاع الرعاية الطبية العسكرية والمدنية على مستوى العالم.

وجرى خلال الجلسة الختامية الإعلان عن استضافة جمهورية رواندا للدورة المقبلة في عام 2028.

واستقبل الكونجرس، في أول نسخة تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة والأكبر على مستوى المنطقة، ممثلين عن 125 دولة، وأكثر من 120 عارضاً، إضافة إلى وفود تمثل 61 وزارة دفاع.

كما شارك فيه 383 متحدثاً، قدموا محتوى علمياً ضمن 73 جلسة علمية، إلى جانب دورات متخصصة و17 ورشة عمل تطبيقية، تحولت فيها المعرفة إلى مهارات عملية.

وشكلت استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للكونجرس، الذي نظمته وزارة الدفاع، بالتعاون مع مجموعة «أدنيك»، وتحت إشراف اللجنة الدولية للطب العسكري، محطة محورية في مسيرة التعاون الدولي في مجال الطب العسكري، حيث تسلمت الدولة خلالها رئاسة اللجنة الدولية للطب العسكري، ممثلة باللواء الركن عائشة سلطان محمد الظاهري، في خطوة تعكس الثقة الدولية بالكفاءات الإماراتية، ودور الدولة المتنامي في تطوير منظومة الطب العسكري وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

إلى ذلك، زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات الكونجرس العالمي الـ 46 للطب العسكري - أبوظبي 2026، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في مركز أدنيك أبوظبي، بتنظيم من وزارة الدفاع، وبالتعاون مع مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، وتحت إشراف اللجنة الدولية للطب العسكري، بمشاركة نخبة من القيادات العسكرية والطبية والخبراء والمتخصصين والباحثين من مختلف دول العالم.

واطلع معاليه، خلال جولته في المعرض المصاحب للكونجرس، على أحدث الحلول والتقنيات والابتكارات في مجالات الطب العسكري والرعاية الصحية، حيث استمع إلى ممثلي الجهات والشركات المشاركة حول أبرز المبادرات والتقنيات الطبية المتقدمة، ودورها في تطوير منظومات الرعاية الصحية وتعزيز الجاهزية الطبية والاستجابة للحالات الطارئة والأزمات والكوارث.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي تجسد نهجها الراسخ في ترسيخ قيم التعايش وتعزيز الحوار والتعاون بين الشعوب، وتعكس مكانتها مركزاً دولياً يجمع الخبرات والكفاءات من مختلف دول العالم لتبادل المعرفة وتطوير الحلول المشتركة التي تخدم الإنسان وتحمي حياته، انطلاقاً من رؤيتها التي تضع الإنسان في صميم أولويات التنمية والتقدم.

قيمة

وفي الكلمة الختامية للكونجرس، قال العميد أحمد محمد السعدي، رئيس اللجنة العلمية للكونجرس: «حرصنا على أن يتجاوز الكونجرس مفهوم تبادل المعرفة العلمية، ليكون منصة لتحويل الأبحاث والخبرات إلى مهارات عملية وحلول قابلة للتطبيق، من خلال برنامج علمي متكامل جمع بين الجلسات المتخصصة وورش العمل التطبيقية والنقاشات العلمية، بما يسهم في تطوير الممارسات الطبية وتعزيز جاهزية الكوادر الصحية للتعامل مع مختلف التحديات».

وأضاف: «القيمة الحقيقية لهذا الحدث تكمن في الأثر المستدام لمخرجاته، وما أسسه من روابط مهنية وعلمية بين المتخصصين من مختلف دول العالم، انطلاقاً من مسؤوليتنا المشتركة في تطوير الطب العسكري والارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة والفعالة، وصولاً إلى هدفنا الأسمى المتمثل في حماية الأرواح وإنقاذها».

وتضمن برنامج الكونجرس أكثر من 700 ملخص علمي، توزعت موضوعاتها على 5 محاور رئيسية، شملت الفحوصات الصحية والجاهزية الطبية، والرعاية الطبية والجراحية، والجاهزية اللوجستية وسلاسل الإمداد، والبحوث والابتكار، واللجان الفنية.

وتركزت النقاشات والجلسات العلمية على الرعاية الجراحية المتقدمة في الميدان، والجاهزية الطبية للأفراد العسكريين، والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في خدمة الطب العسكري، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بهذا القطاع.

جوائز

وشهد الحفل الختامي تسليم الجوائز العلمية للجنة الدولية للطب العسكري، تقديراً للإسهامات المتميزة التي قدمها باحثون ومتخصصون في القطاع الطبي والبحوث من مختلف دول العالم المشاركة.

وشكل المعرض المصاحب أحد أبرز فعاليات ومحطات الكونجرس، بمشاركة نخبة من الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية، التي استعرضت أحدث التقنيات الطبية والحلول الصحية المبتكرة والقدرات العملياتية المتقدمة.

وسلط المعرض الضوء على مجموعة من الابتكارات في مجالات إخلاء المصابين، والاستجابة للطوارئ، والرعاية الصحية الرقمية، والطب الدقيق، بما في ذلك حلول الإخلاء الطبي باستخدام المركبات المدرعة والأنظمة غير المأهولة، إلى جانب تقنيات الاستعداد للطوارئ وإدارة الأزمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي، حيث مثل المعرض منصة عالمية لتعزيز الشراكات بين المؤسسات الطبية العسكرية وشركات التكنولوجيا الصحية والوفود الدولية المشاركة.

وشهد حفل الختام تكريم اللجنة الدولية للطب العسكري مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين والداعمين للكونجرس، بحضور اللواء الركن عائشة سلطان محمد الظاهري، رئيسة اللجنة.