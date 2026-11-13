أنور قرقاش يعرب عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث المروري في الفجيرة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن الحادث المروري المأساوي الذي وقع في إمارة الفجيرة، وما أسفر عنه من وفيات وإصابات، أوجع قلوب الجميع، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وذويهم.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "ببالغ الحزن والألم، تلقت الإمارات نبأ الحادث المروري المأساوي في الفجيرة، الذي أوجع قلوبنا جميعاً بما خلّفه من ضحايا ومصابين. نتقدم بخالص العزاء إلى أسر الضحايا وذويهم، سائلين الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل. حفظ الله الإمارات وأهلها من كل مكروه".