حميد النعيمي يطلع على «المنصة الوطنية للزكاة»



استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري، معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

واطلع صاحب السمو حاكم عجمان، خلال اللقاء، على مشاريع الهيئة وخططها في رعاية بيوت الله، إلى جانب جهودها في نشر الثقافة الإسلامية وتعزيز الوعي بين أفراد المجتمع، وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للهيئة واهتمامه بالمساجد، وحرص صاحب السمو رئيس الدولة على تعزيز رسالتها الدينية والمجتمعية وترسيخ القيم النبيلة التي تقوم عليها دولة الإمارات.

كما اطلع صاحب السمو حاكم عجمان على منظومة الزكاة و«المنصة الوطنية للزكاة»، التي تعد القناة الرسمية المعتمدة لاستقبال زكاة الأموال في الدولة من الأفراد والشركات وإدارتها بأمان وفق الاشتراطات الشرعية.

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، أهمية الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة الزكاة وتعزيز التحول الرقمي المستدام، بما يسهم في تيسير أداء هذه الفريضة وتبسيط إجراءاتها أمام الأفراد والشركات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري بعجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، وأحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.