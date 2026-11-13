دبي تستضيف مؤتمراً علمياً لاستشراف مستقبل الإدارة الحكومية

علي المري: تعزيز الحوار حول مستقبل الإدارة العامة والاستفادة من التجارب الحكومية



نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، المؤتمر العلمي «مستقبل الإدارة الحكومية في ضوء التحولات العالمية»، وذلك في متحف المستقبل بدبي، بالتزامن مع مرور 55 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية.

وشهد الحدث حضور عبد الله الفلاسي رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وأليكسي كوميساروف رئيس الأكاديمية الروسية الرئاسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، والدكتور هزاع خلفان النعيمي مساعد الأمين العام لقطاع التميز والخدمات الحكومية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في وزارة الخارجية وسميرة محمد الريس عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي في أكاديمية الاقتصاد الجديد، ومشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين من البلدين.

وناقش المؤتمر التحولات العالمية في الإدارة العامة والابتكار الحكومي والتحول الرقمي والسياسات الاقتصادية، واستعرض التجارب الحكومية في البلدين، وسبل توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وتعزيز التعاون المؤسسي والمعرفي.

وتناول المشاركون دور الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات في تحديث العمل الحكومي، وتطوير الممارسات المؤسسية وصناعة السياسات العامة، إلى جانب آفاق التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، وفرص تبادل الخبرات وتطوير الحلول العملية لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة.

ويعكس استضافة المؤتمر في متحف المستقبل بدبي أهمية الحوار الدولي، وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات الحوكمة والسياسات العامة، ودور الشراكات الأكاديمية والحكومية في تطوير منظومات العمل الحكومي، وتعزيز الابتكار المؤسسي، إلى جانب إتاحة المجال أمام المسؤولين والخبراء والأكاديميين من البلدين لمناقشة التحديات المشتركة، واستعراض الممارسات الحكومية والحلول القابلة للتطبيق والتطوير في القطاع العام، بما يسهم في بناء منظومات عمل أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية.

وقال الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن استضافة المؤتمر تمثل فرصة لتعزيز الحوار حول مستقبل الإدارة العامة، والاستفادة من التجارب الحكومية المتنوعة في تطوير السياسات ورفع كفاءة المؤسسات، إلى جانب بناء القدرات القيادية، وتبادل الحلول العملية التي تسهم في مواكبة المتغيرات المتسارعة، وتلبية متطلبات الحكومات المستقبلية».

وأضاف: «إن مرور 55 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، يعكس أهمية مواصلة تطوير مجالات التعاون المؤسسي والمعرفي، وتوسيع آفاق الشراكة في الحوكمة والإدارة العامة والبحث العلمي والتطوير التنفيذي، بما يعزز تبادل الخبرات ويدعم بناء شراكات مستدامة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين».

ويمتد التعاون بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة إلى مجالات تطوير المعرفة وتبادل الخبرات في الإدارة العامة، من خلال برامج التطوير التنفيذي والتعليم القيادي والبحث التطبيقي، بما يتيح الاستفادة المتبادلة من التجارب الحكومية، وتطوير الممارسات المؤسسية في القيادة والإصلاح الإداري والتحول الرقمي وصناعة السياسات.

وتواصل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، دورها مؤسسة متخصصة في السياسات العامة والابتكار الحكومي والحوكمة، من خلال برامج الدراسات العليا والتعليم التنفيذي والبحوث التطبيقية الهادفة إلى تطوير القدرات الحكومية وتأهيل الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تمكين قادة المستقبل وصناع السياسات ومتخذي القرار، وتعزيز جاهزيتهم لقيادة التحولات المستقبلية، وتطوير منظومات عمل حكومية أكثر كفاءة وابتكاراً واستدامة.