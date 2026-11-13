مناقشة التشريعات المحلية والاتحادية بشأن تنظيم المركبات ذاتية القيادة



عقدت نيابة السير والمرور بنيابة دبي اجتماعاً تنسيقياً مع الإدارة العامة للمرور بالقيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة المستشار صلاح محمد بو فروشه الفلاسي، المحامي العام الأول، رئيس نيابة السير والمرور، والعميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وبحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة.

وجاء الاجتماع بهدف مناقشة الإجراءات القانونية والإدارية لأعمال تخطيط وإعادة بناء الحوادث المرورية للمركبات ذاتية القيادة بإمارة دبي طبقاً للتشريعات المحلية والاتحادية الصادرة في شأن تنظيم وتشغيل المركبات ذاتية القيادة.

وتناول الاجتماع بحث آلية تطبيق التشريعات والقوانين ذات الصلة في حال وقوع حوادث مرورية من حيث إصدار التقارير وكيفية التعامل مع هذه الحوادث، وحالات تدخل النيابة العامة وما تتضمنه من متطلبات في ذات الشأن.