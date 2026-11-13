حمدان بن زايد: 30 عاماً على تأسيس «بيئة أبوظبي» حافلة بالإنجاز



شهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، احتفال الهيئة بالذكرى الثلاثين لتأسيسها، الذي أُقيم في حديقة أم الإمارات في أبوظبي، احتفاءً بثلاثة عقود من الإنجازات في حماية البيئة وصون التراث الطبيعي للإمارة.



وجاء الاحتفال تحت شعار «30 عاماً من حماية المستقبل»؛ حيث استعرض مسيرة الهيئة منذ تأسيسها عام 1996، وما حققته من إنجازات في حماية البيئة وصون التنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية، وسلَّط الضوء على توجهاتها المستقبلية لمواصلة مسيرة الريادة البيئية في إمارة أبوظبي.

حضر الاحتفال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي محمد أحمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، ومعالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثّل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ورزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «إن احتفالنا اليوم بمرور 30 عاماً على تأسيس هيئة البيئة - أبوظبي هو احتفاء بمسيرة حافلة من العمل والإنجاز، بدأت برؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، وتواصلت بفضل دعم وتوجيهات أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية اهتماماً كبيراً، باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات».

وأضاف سموه: «أثبتت الهيئة على مدى ثلاثة عقود قدرتها على تحويل الرؤى إلى إنجازات ملموسة، من خلال العمل القائم على العلم والتخطيط الإستراتيجي والشراكات الفاعلة. واليوم، إذ نحتفي بما تحقق من إنجازات، نجدد التزامنا بمواصلة هذه المسيرة، وتسخير العلوم والتقنيات الحديثة لمواجهة التحديات البيئية، وتعزيز مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً في حماية البيئة، لنترك للأجيال القادمة بيئة أكثر ازدهاراً واستدامة».

رؤية

وشهد الاحتفال عرضاً مسرحياً بعنوان «أثر يبقى»، جسّد رؤية الوالد المؤسس في حماية البيئة، واستمرار هذا النهج في ظل القيادة الرشيدة.

ودارت أحداثه حول قصة رمزية عن أب يسلّم ابنته بذرة، ويرافقهما «حارس الطبيعة» في رحلة عبر بيئات أبوظبي البرية والبحرية، للتعرف على أبرز المحطات والإنجازات في مسيرة هيئة البيئة - أبوظبي.

وجمع العرض بين المؤثرات البصرية واللقطات الأرشيفية، واختُتم بغرس الطفلة للبذرة، في مشهد يرمز إلى انتقال إرث الشيخ زايد البيئي إلى الأجيال القادمة، تلاه أداء أغنية «إرث زايد» الخاصة بالمناسبة.

وكرّم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عدداً من الروّاد والمؤسِّسين الذين أسهموا في وضع اللبنات الأولى للهيئة، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في إرساء أسس العمل البيئي في الإمارة، ودورهم في تطوير الهيئة وتعزيز مسيرتها على مدى ثلاثة عقود.

وأسهمت هيئة البيئة - أبوظبي، منذ تأسيسها عام 1996، في تحقيق إنجازات نوعية عززت مكانة الإمارة في مجال العمل البيئي؛ إذ توسعت شبكة المناطق المحمية لتغطي 20 % من مساحة الإمارة، وحققت تقدماً في حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية، إلى جانب تطوير منظومات متقدمة لرصد جودة الهواء وإدارة الموارد البحرية.

ونجحت الهيئة في رفع مؤشر الصيد المستدام من 8 % إلى 100 % خلال ثماني سنوات، وأسهمت سياساتها للحد من البلاستيك المستخدم لمرة واحدة في خفض استهلاك الأكياس البلاستيكية في متاجر التجزئة الرئيسية بنسبة 95 %، ما يعكس أثر السياسات البيئية القائمة على الأدلة العلمية.

ويأتي الاحتفال ضمن حملة الهيئة «30 عاماً من حماية المستقبل»، التي تستمر على مدى عام كامل لتسليط الضوء على أبرز إنجازاتها خلال العقود الثلاثة الماضية، وتكريم المساهمين في مسيرتها، وإبراز دور الشراكات والمجتمع في بناء مستقبل بيئي مستدام لأبوظبي.