أمين عام مجلس التعاون يعزي الإمارات في ضحايا الحادث المروري بالفجيرة

أعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعباً، ولأسر ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع في إمارة الفجيرة.

وعبر معاليه عن بالغ حزنه وأسفه لهذا المصاب الأليم، مؤكدا تضامن مجلس التعاون ووقوفه إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق في هذا الظرف المؤلم سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها من كل مكروه.