رئيس الدولة يستقبل ولي عهد البحرين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة.

ونقل سمو ولي عهد البحرين إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار، فيما حمله سموه تحياته إلى جلالته وتمنياته للبحرين وشعبها الشقيق مزيدا من النماء والتقدم .

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين والعمل المشترك لمواصلة تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها..مؤكدين الحرص المتبادل على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب تكثيف التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

حضر اللقاء كل من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

وكان صاحب السمو الملكي ولي عهد البحرين قد وصل البلاد في وقت سابق اليوم حيث كان في مقدمة مستقبليه في المطار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وعدد من المسؤولين.