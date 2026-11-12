اختتام معرض ومؤتمر دبي للمركبات الكهربائية 2026 بمشاركة 18 ألف متخصص وزائر



اختتم معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمركز دبي التجاري العالمي، أعماله أمس بعد ثلاثة أيام من الجلسات والحوارات المتخصصة التي تناولت مستقبل التنقل الكهربائي والذكي، وتطوير البنية التحتية للشحن، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة في قطاع النقل.

وشهد المعرض، الذي أقيم تحت شعار «قيادة مستقبل التنقل الذكي والمستدام»، مشاركة خبراء ومسؤولين وممثلين عن شركات ومؤسسات دولية متخصصة في المركبات الكهربائية والهيدروجينية، وأنظمة تخزين الطاقة، وتقنيات الشحن السريع، والمركبات ذاتية القيادة، وحلول التنقل الجوي والبحري، إلى جانب نحو 18 ألف متخصص وزائر.

وأكد داوود الشيزاوي، رئيس المعرض والمؤتمر، أن الحدث يمثل منصة دولية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات والمستثمرين، مشيراً إلى أن تنوع المشاركات والموضوعات المطروحة يعكس التطورات المتسارعة في قطاع التنقل الكهربائي والذكي.

وقال إن مستقبل التنقل يعتمد على تطوير منظومة متكاملة تشمل المركبات والبنية التحتية للشحن والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل ذاتية القيادة، مؤكداً أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتطوير حلول عملية تسهم في تسريع التحول نحو وسائل نقل أكثر كفاءة واستدامة.

وأعرب عن تقديره لهيئة الطرق والمواصلات في دبي والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والشركات المشاركة، لدورها في إنجاح الحدث وإثراء جلساته واستعراض أحدث الابتكارات في القطاع.

جلسات

وركزت جلسات اليوم الثالث والأخير على تطوير البنية التحتية للمدن الكهربائية، وتكامل أنظمة النقل مع شبكات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية، والتوسع في محطات الشحن فائق السرعة، وتقنيات تبادل الطاقة بين المركبات والشبكات الكهربائية، والاستفادة من البطاريات في تخزين الطاقة وإعادتها إلى الشبكة.

كما ناقش المشاركون توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في إدارة أساطيل المركبات وتحسين كفاءة الشحن والتشغيل، إلى جانب تجارب الأسواق العالمية في تطوير قطاع المركبات الكهربائية، وحلول النقل الذكي والخدمات اللوجستية منخفضة الانبعاثات.

وتناولت الجلسات أيضاً مستقبل الطائرات الكهربائية القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، والطائرات المسيّرة لنقل البضائع، ومتطلبات تطوير مرافق الشحن في المطارات، وفرص التكامل بين وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية.

تقنيات

إلى ذلك، اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في الحدث باستعراض ثلاث مركبات تخصصية تجمع بين تقنيات القيادة الذاتية والتنقّل الكهربائي، وتُبرز توظيف الحلول الذكية والمستدامة في تعزيز الأمن والسلامة وتطوير الخدمات الشرطية.

وجسّدت المشاركة في المعرض توجهات شرطة دبي نحو دمج الابتكار والاستدامة في منظومة العمل الأمني، من خلال عرض تطبيقات عملية تدعم كفاءة العمليات الميدانية، وتعزّز قدرات المراقبة والاستجابة، وتواكب متطلبات العمل الشرطي في البيئات الحضرية والمناطق الوعرة والوجهات السياحية.

وضمّت منصة شرطة دبي الدورية الروبوتية ذاتية القيادة «DPR02»، والدورية الروبوتية ذاتية القيادة «DPR 02»، التي تجسد جيلاً جديداً من التقنيات الشرطية المتقدمة، وتتصل مباشرة بغرف العمليات لتقدم استجابة أسرع وتحكّماً أدق في مختلف المواقف الميدانية. وتتمتع بدقة التصميم والجاهزية العالية، وتعمل بلا توقف وبكفاءة استثنائية لتعزز من قدرات الدوريات الذكية ميدانياً، وتوفر تغطية ميدانية شاملة تدعم رجال الأمن في اتخاذ القرار السريع المبني على البيانات التي تجمعها.

كما عرضت المنصة المركبة «DPR1.5»، وهي روبوت أرضي هجين ذاتي التشغيل، صُمّم لتنفيذ مهام أمنية في المناطق الوعرة، ويتخصص في دعم العمليات الأمنية ومراقبة البنية التحتية، وتحليل البيانات، والربط مع أنظمة القيادة والسيطرة. كما يتخصص في مهامه ليستخدم في المواقع التي تتطلب ظروفها الميدانية تشغيلاً متواصلاً، وقدرة على التنقّل في تضاريس صعبة، وموثوقية في الأداء.

كما عرضت المنصة دورية «مرسيدس-بنز EQS 580» الكهربائية، التي تستخدم لدعم جهود شرطة دبي في تعزيز وجودها الميداني في مواقع الفعاليات والمناطق الحيوية السياحية، والتواصل المباشر مع السياح والزوار وتقديم المساعدة لهم، بما يسهم في توفير بيئة سياحية آمنة ومرحّبة في الإمارة.