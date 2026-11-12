تكريم نهيان بن مبارك بوشاح اليوبيل الذهبي لجامعة الإمارات



شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، الاحتفال الذي أقامته جامعة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة يوبيلها الذهبي، في مقر المعهد الإسلامي في منطقة العين، احتفاءً بمرور خمسين عاماً على تأسيس الجامعة الوطنية الأم، واستذكاراً لمسيرتها الحافلة بالإنجازات والإسهامات في دعم منظومة التعليم العالي وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات منذ عام 1976.



وكرّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، خلال الحفل، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بوشاح اليوبيل الذهبي لجامعة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لإسهاماته الممتدة في مسيرتها؛ إذ تولى منصب الرئيس الأعلى للجامعة على مدى ثلاثة عقود، من عام 1983 إلى عام 2013، وأسهم خلال تلك الفترة في دعم تطورها الأكاديمي وتعزيز مكانتها مؤسسة وطنية رائدة في منظومة التعليم العالي بالدولة.



وقال معاليه في كلمة ألقاها خلال الحفل: «يشرّفني في البداية أن أتقدّم بفائق الشكر وعظيم الامتنان والتقدير إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثّل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وذلك لاهتمامه بهذا اللقاء، وحرصه الكبير على تأكيد مكانة جامعة الإمارات العربية المتحدة في مسيرة المجتمع، وذلك في إطار ما لدى سموه من رؤية واضحة، وعزم أكيد، وعطاء مخلص ومتزايد، في كافة مجالات تنمية المجتمع ورفعة الإنسان، في منطقة العين وفي الدولة كلها. جزاه الله عن ذلك كله خير الجزاء».



وتابع معاليه: «ويسعدني أن أعبّر لكم جميعاً عن شكري الجزيل لهذا التكريم الذي أوليتموني إيّاه، وعن اعتزازي البالغ بهذا الوشاح الذهبي الذي منحته لي هذه الجامعة العزيزة، التي هي الآن الصرح الرائد للتعليم والبحث، والابتكار والإبداع، في دولتنا الغالية».



وقال معاليه: «لقد كانت السنوات الثلاثون التي قضيتها في خدمة هذه الجامعة سنوات جديرة بالتأمل والاعتبار بالنسبة لي، لأنني تشرّفت خلالها بالعمل مع إخوة أعزّاء في أسرة الجامعة، من أجل إرساء المسيرة على أسس قوية ومتينة، وحقّقنا معاً الكثير والوفير لخدمة الإمارات العزيزة.

إنني فخور جداً بأن الجامعة اليوم، وعن حق، هي جامعة للحاضر، وجامعة للمستقبل، هي مصدر خير عميم للوطن، ومورد عطاء لأبنائه وبناته، وموضع احترام من الجميع، تقديراً لجهودها، واعترافاً بإسهاماتها وإنجازاتها».



ويجسّد الاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة محطة مهمة في مسيرتها الممتدة، وفرصة للاحتفاء بإرثها الأكاديمي والتعليمي، وتقدير جهود الأجيال التي أسهمت في تأسيسها وتطويرها، واستحضار دورها المتواصل في بناء مجتمع قائم على المعرفة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتعليم والبحث والابتكار.