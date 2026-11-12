ولي عهد الفجيرة يستقبل عدداً من السفراء والدبلوماسيين





استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، كلاً على حدة، ثوريق إبراهيم، سفير جمهورية المالديف لدى الدولة، ولي وون إيك، سفير فوق العادة ومفوض جمهورية كوريا الشقيقة لدى الدولة، وتاكاشي مانابي، القنصل العام لليابان لدى الدولة.

ورحّب سموه بالضيوف الذين قدموا للسلام على سموه، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم.

وجرى خلال اللقاءات تبادل الحديث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات على مختلف الأصعدة.

وعبّر الضيوف عن سعادتهم بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة وحفاوة الاستقبال، مشيدين بالتطور الكبير الذي تشهده إمارة الفجيرة على كافة المستويات. حضر اللقاءات الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.