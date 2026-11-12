فتح شواطئ إمارة الشارقة بعد السيطرة على التلوث البحري

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إعادة فتح شواطئ الإمارة أمام الجمهور، بعد السيطرة على التلوث البحري ومعالجة الآثار التي ترتبت على تسرب نفطي من إحدى الناقلات البحرية.

وأكد المكتب على منصة "إكس" سلامة شواطئ الشارقة وبيئتها البحرية، بما يتيح للجمهور ارتيادها والاستمتاع بالأنشطة البحرية المختلفة بأمان، وذلك عقب استكمال أعمال التقييم والرصد البيئي في المنطقة.

وأوضح أن الجهات المعنية تأكدت من خلو المنطقة من أي تأثيرات قد تؤثر في الصحة العامة أو البيئة البحرية، بعد الانتهاء من إجراءات المعالجة والمتابعة اللازمة.

وتأتي إعادة فتح الشواطئ بعد الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة للتعامل مع آثار التسرب النفطي، ومراقبة الوضع البيئي للتأكد من سلامة المناطق الساحلية قبل استقبال الجمهور مجدداً.