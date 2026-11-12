نيابة عن رئيس الدولة.. نورة الكعبي تشارك في منتدى باريس للسلام 2026

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ترأست معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في منتدى باريس للسلام 2026، والذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكدت معاليها، خلال مشاركتها في طاولة مستديرة وزارية بعنوان "الأطفال أولاً: أهمية الاستثمار في الأطفال"، التزام دولة الإمارات بتعزيز رفاه الأطفال من خلال نهج متكامل يشمل الصحة والتعليم والحماية ودعم الأسرة.

وسلطت معاليها الضوء على "عام الأسرة 2026" في دولة الإمارات، وجهود الدولة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية، إلى جانب مبادراتها الدولية الهادفة إلى توسيع فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية للأطفال الأكثر احتياجاً.

وأكدت معاليها دعم الإمارات لـ "إعلان الأطفال أولاً"، وشددت على أهمية تحويل الالتزامات الدولية إلى خطوات عملية من خلال شراكات مستدامة وسياسات متكاملة تضع رفاه الأطفال في صميم الأولويات التنموية.

وقالت معاليها: "لا تتكرر مرحلة الطفولة، ولا تُعد الصحة والتعلّم والسلامة والرفاه النفسي احتياجات منفصلة، بل هي ركائز مترابطة، ويجب أن تكون سياساتنا مترابطة أيضاً".

وفي جلسة أخرى بعنوان "عشرة أعوام على تأسيس التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (أليف): الحفاظ على التراث بوصفه أداة دبلوماسية"، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس التحالف، أكدت معالي نورة الكعبي التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية التراث الثقافي باعتباره وسيلة لتعزيز الحوار وترسيخ قدرة المجتمعات على الصمود ودعم السلام.

وسلطت معاليها الضوء على أهمية الشراكة الإماراتية الفرنسية في تأسيس التحالف، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تجسد دور التعاون الدولي في حماية التراث الثقافي، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات.

كما استعرضت معاليها إسهامات دولة الإمارات في الجهود العالمية لحماية التراث الثقافي، بما في ذلك دعمها لترميم المعالم التاريخية في مدينة الموصل العراقية، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتوظيف الابتكار لمواجهة التحديات الناشئة التي تهدد التراث الثقافي.