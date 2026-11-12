"الداخلية" تدعو إلى عدم تداول الشائعات بشأن حادث الفجيرة

دعت وزارة الداخلية إلى عدم تداول الشائعات بشأن حادث الفجيرة في إطار المتابعة المستمرة للحادث المروري الذي وقع في إمارة الفجيرة.

وأكدت الوزارة أن القيادة العامة لشرطة الفجيرة، بالتعاون مع الجهات المختصة، تواصل التعامل مع الحادث والوقوف على ملابساته وفق الإجراءات المعتمدة.

وتهيب الوزارة بالجمهور عدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة بشأن الحادث، وضرورة استقاء المعلومات من القنوات الرسمية للقيادة العامة لشرطة الفجيرة، التي ستواصل الإعلان عن التفاصيل والمستجدات أولاً بأول.

كما تدعو الوزارة أفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات المختصة والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامته.