ولي عهد الفجيرة يؤكد أهمية إحياء الإرث العربي المعرفي والثقافي



أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تسليط الضوء على التجارب الحية التي تحتفي بالإرث العربي في مختلف المجالات الثقافية والمعرفية التي تعكس ثراءه وتجسّد علاقة الإنسان العربي ببيئته ومحيطه عبر الزمن.



جاء ذلك خلال حضور سموه، في مجلس محمد بن حمد الشرقي بقصر الرميلة، جلسة بعنوان «حكايات النجوم: كيف قرأ العرب السماء؟» قدمتها الباحثة الكويتية بدرية السالم.



وأشار سموه إلى اهتمام إمارة الفجيرة بالمعرفة والثقافة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وإبراز المجالات التي تحتفي بالهوية العربية وتاريخها، وترسيخها في نفوس الأجيال والمجتمع.



واستعرضت الجلسة عدداً من المواضيع، متحدثة عن تجربتها الشخصية مع الصحراء وبداية علاقتها بقراءة السماء، كما ناقشت ارتباط اللغة والمعرفة البيئية بطرق العرب في قراءة السماء، واستخدام السماء دليلاً لمعرفة الاتجاهات والزمن والمواسم.



وتحدثت الباحثة بدرية السالم عن طرق قراءة السماء بوصفها معرفة ثقافية متوارثة، لا علماً فلكياً متخصصاً فحسب، وضرورة تقريب هذا الإرث المعرفي من الحضور مع الحفاظ على إطاره المعرفي والثقافي.



من جانبه، أكد الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، مواصلة المجلس طرح المواضيع المعرفية النوعية بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وتسليط الضوء على مختلف الأفكار التي تسهم في تعزيز مجال الثقافة والعلوم ونشر الوعي بها بين أفراد المجتمع.



حضر الجلسة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وجمع من الشباب والمهتمين.