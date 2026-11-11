صناعة المحتوى ترسم ملامح جديدة لسوق العمل



تشهد صناعة المحتوى الرقمي تحولات متسارعة، مع اتساع دورها في الاقتصاد الرقمي وتنامي ارتباطها بالتجارة الإلكترونية والتسويق، لتفتح أمام المبدعين فرصاً جديدة تتجاوز إنتاج المحتوى إلى تأسيس المشاريع وتنويع مصادر الدخل، فضلاً عن استحداث مجالات عمل وتخصصات مهنية جديدة.



وأكد مسؤولون وصناع محتوى لـ«البيان» على هامش الشراكة الاستراتيجية بين مقر المؤثرين ومنصة يوتيوب، التي شهدت الإعلان عن إطلاق ميزة «يوتيوب شوبينغ» في المنطقة، النمو الكبير للقطاع وانعكاساته على سوق العمل، والفرص التي يتيحها لتعزيز ريادة الأعمال وتنويع مصادر الدخل.



فرص جديدة

وأكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أن تمكين صناع المحتوى من تحقيق دخل مستدام يمثل محوراً رئيسياً في المبادرات والبرامج الاستراتيجية التي يطلقها مقر المؤثرين، مشيرة إلى أن الشراكة مع يوتيوب تأتي ضمن هذا التوجه، من خلال توفير أدوات وفرص جديدة تساعد المبدعين على تنويع مصادر دخلهم.



وأوضحت أن البرامج التدريبية والدورات التخصصية المرتبطة بالتسوق عبر يوتيوب ستقدم من خلال مقر المؤثرين في المنطقة، بما يسهم في تأهيل صناع المحتوى للاستفادة من هذه الأدوات وتطوير قدراتهم في المجال التجاري.



وأشارت إلى أن أكثر من 40 مليون شخص دخلوا إلى يوتيوب لمشاهدة محتوى مرتبط بالتسوق خلال شهر يونيو، وذلك يعكس وجود طلب متنامٍ على هذا النوع من المحتوى.



وفيما يتعلق بفرص العمل، أكدت الحمادي أن هذه المنظومة يمكن أن تسهم في خلق وظائف جديدة ونوعية، موضحة أن صانع المحتوى يستطيع ممارسة نشاط تجاري من خلال الترويج للمنتجات والحصول على نسبة من المبيعات، حتى من دون امتلاك منتجات أو مساحة تجارية خاصة به.



كما أشارت إلى أن قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات تجاوزت 42 مليار درهم خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى أكثر من 67 مليار درهم بحلول عام 2030، معربة عن تطلعها إلى متابعة أثر أدوات التسوق الرقمي الجديدة على نمو هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.



فرص العمل

من جانبه، أوضح عبدالرحمن الحازمي، مدير الشركات الاستراتيجية في منصة «يوتيوب»، أن ميزة التسوق عبر المنصة تتيح مصدراً جديداً للإيرادات أمام صناع المحتوى، بما يدعم نمو أعمالهم، ويوفر فرصاً لتوسيع فرق العمل والاستعانة بكفاءات متخصصة، مشيراً إلى أن زيادة الأرباح تتيح لهم تطوير مشاريعهم وتوسيع نطاق أنشطتهم.



وأوضح أن تجارب في الإمارات والسعودية شهدت تأسيس صناع محتوى مطاعم ووكالات للدعاية والإعلان وشركات للإنتاج، اعتماداً على الإيرادات التي حققوها من يوتيوب، لافتاً إلى أن توفير مصادر دخل إضافية من خلال التسوق الرقمي يمكن أن يدعم توسع هذه المشاريع، ويعزز قدرتها على توفير فرص عمل جديدة.



مشاريع خاصة

ويرى سامي الشافعي، صانع محتوى، أن تطور صناعة المحتوى أتاح للمبدعين الاستفادة من حضورهم الرقمي في دعم مشاريعهم الخاصة والتعريف بها، مشيراً إلى أهمية وجود بيئة تجمع صناع المحتوى، وتوفر لهم فرص التواصل والتعاون وتبادل الخبرات، بما يساعدهم على تطوير أعمالهم والاستفادة من تجارب الآخرين.



وأضاف أن اجتماع المبدعين من مختلف أنحاء العالم في الإمارات يعزز فرص بناء علاقات مهنية وتعاونات جديدة، ويدعم انتقال صناعة المحتوى إلى مجالات أوسع تتداخل فيها الأفكار الإبداعية مع الأنشطة التجارية والمشاريع الخاصة.



توظيف التأثير

من جانبه، يرى أسامة الطرابلسي، صانع محتوى، أن تطور منصات الفيديو وأساليب تقديم المحتوى أتاح للمبدعين فرصاً أوسع للاستفادة من حضورهم الرقمي، سواء في تطوير أعمالهم أو التعريف بمشاريعهم الخاصة والوصول إلى شرائح أكبر من الجمهور.



وأشار إلى أن المحتوى لم يعد يقتصر على المشاهدة والانتشار، بل أصبح من المهم توظيفه بصورة تحقق قيمة للجمهور وتخدم المجالات التي يعمل فيها صانع المحتوى، موضحاً حرصه على الاستفادة من خبرته في المجال الرياضي لتقديم محتوى تثقيفي وتوعوي.