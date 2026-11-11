سلطان بن أحمد وبدور القاسمي يشهدان تعاون «سراب» و«الشارقة لإدارة الأصول» لإصدار كتاب يوثق قصة سوق الجبيل



شهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات، تعاون دار «سراب» التابعة لمجموعة كلمات مع الشارقة لإدارة الأصول، لإعداد وإصدار كتاب فني فاخر بعنوان «طاولة قهوة» باللغتين العربية والإنجليزية، يوثّق قصة «سوق الجبيل» في الشارقة، من مراحل تأسيسه إلى السوق الجديد، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.



وزار سموهما جناح دار «سراب»، المشارك في الدورة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، واستمعا إلى شرح حول خطة المشروع، التي تستهدف إطلاق الكتاب خلال الدورة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب في نوفمبر 2027، ليقدم توثيقاً فنياً وبصرياً لقصة «سوق الجبيل»، كما اطلع سموهما على مراحل تأسيسه وتطويره، ودوره في خدمة المجتمع ودعم الأمن الغذائي والصيادين والتجار، وإبراز رؤية قيادة الشارقة في الموازنة بين الحفاظ على الهوية الثقافية ومتطلبات التطوير.



وقال أحمد العلي، مدير مجموعة كلمات: «ننظر إلى هذا التعاون بوصفه فرصة لتوثيق قصة مشروع يرتبط بحياة المجتمع في الشارقة، وإبراز الجهود والرؤية التي أسهمت في تطويره؛ فسوق الجبيل تجربة تجمع بين الحفاظ على الهوية المحلية وتطوير المرافق التي تلبي احتياجات الناس، وهي قصة تستحق أن تُروى وتُحفظ للأجيال المقبلة».



وأضاف العلي: «نسعى من خلال دار «سراب» إلى تقديم هذه التجربة في كتاب يجمع بين جودة المحتوى والتوثيق البصري والإخراج الفني، ويتيح للقارئ التعرف إلى المراحل التي مر بها المشروع، والتحديات التي رافقت تنفيذه، والدروس المستفادة من إدارته وتشغيله، ونأمل أن يقدم الإصدار، باللغتين العربية والإنجليزية، صورة متكاملة عن أحد مشروعات الشارقة التي تجمع بين البعد الثقافي والخدمي».



ويتناول الكتاب رحلة الانتقال من السوق القديم إلى «سوق الجبيل» الجديد، مستعرضاً مراحل تأسيس المشروع وتطويره، وما رافقها من عمل جماعي وإدارة للتغيير وتحديات تشغيلية، كما يوثّق تجربة علي السويدي في إدارة المشروع، بدءاً من مراحل العمل وصولاً إلى افتتاح السوق، مع تسليط الضوء على الدروس المستفادة والآفاق المستقبلية لتطويره.



ويتوقف الإصدار عند دور السوق في دعم الأمن الغذائي والصيادين والتجار، إلى جانب الاهتمام بجودة الأغذية والنظافة وتيسير الأسعار، بما يعكس الجوانب التشغيلية والمجتمعية التي يتناولها الكتاب.



وتتولى «مجموعة كلمات»، من خلال دار «سراب»، تطوير محتوى الكتاب وإعداد نصوصه وكتابتها وتحريرها ومراجعتها لغوياً وترجمتها، فضلاً عن التصوير والتصميم والإخراج الفني والطباعة واستكمال إجراءات النشر.



ويجمع الإصدار بين السرد والعناصر البصرية لتقديم مراحل تطور السوق، من رؤية تأسيسه والانتقال إلى مقره الجديد، إلى تحديات التشغيل ومستقبله، ضمن عمل توثيقي يستهدف إطلاقه خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب في نوفمبر 2027.



وشهد الزيارة إلى جانب سموهما كل من: الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وأحمد العلي، مدير «مجموعة كلمات»، وسلطان الكتبي، الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الأسواق في الشارقة لإدارة الأصول، وعلي حسن السويدي، مؤلف الكتاب ونائب مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة للشؤون المالية والإدارية، وعدد من المسؤولين والمثقفين.