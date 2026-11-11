عمار النعيمي: الشهادة الجامعية إنجاز يظهر في العمل والعطاء



شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الأربعاء، حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلبة جامعة المدينة عجمان لعام 2026، البالغ عددهم 565 خريجاً وخريجة من برامج البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن تخريج دفعة جديدة من طلبة الجامعة مناسبة للاعتزاز بما حققه الخريجون والخريجات بعد سنوات من الجد والاجتهاد، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تؤديه مؤسسات التعليم العالي في إعداد الكفاءات المؤهلة للمشاركة في مسيرة التنمية.

وقال سموه إن ما يكتسبه الطلبة من علم ومعرفة ومهارات خلال دراستهم الجامعية يشكل أساساً مهماً لمستقبلهم المهني، ويمنحهم القدرة على الإسهام في خدمة مجتمعهم ووطنهم.

وأضاف سموه أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة في حياة الخريجين، تتطلب منهم مواصلة التعلم وتطوير مهاراتهم والاستفادة من المعارف التي اكتسبوها خلال دراستهم، مؤكداً أن النجاح في الحياة العملية يحتاج إلى الاجتهاد والقدرة على مواكبة المتغيرات ومتطلبات سوق العمل.

وأشار سموه إلى أن الشهادة الجامعية إنجاز يستحق الفخر، لكن قيمتها الحقيقية تظهر فيما يقدمه حاملها من عمل وعطاء، وما يتركه من أثر إيجابي في مجتمعه.

وهنأ سمو ولي عهد عجمان الخريجين والخريجات وأسرهم بهذه المناسبة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وثمّن جهود جامعة المدينة عجمان وأعضاء هيئتيها الأكاديمية والإدارية في إعداد الطلبة وتأهيلهم.

حضر مراسم حفل التخريج الذي أقيم في قاعة الإمارات للضيافة، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان رئيس مجلس أمناء الجامعة، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية.

كما حضر الحفل، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، والشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك بعجمان، إلى جانب عدد من الشيوخ والقيادات الأكاديمية ومسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، عن اعتزازه بتخريج الدفعة العاشرة من طلبتها، مؤكداً أن هذا الإنجاز يجسد رسالة الجامعة في إعداد أجيال تجمع بين العلم والمعرفة والقيم والهوية الوطنية، وتمتلك القدرة على مواكبة المتغيرات والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وكرّم سمو ولي عهد عجمان، يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الطلبة المتفوقين من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وسلّما شهادات التخرج للخريجين والخريجات، وسط أجواء احتفالية عكست اعتزاز الجامعة بإنجازاتهم وفرحة أسرهم بتخرجهم.

وتلقى سمو ولي عهد عجمان درع الجامعة بهذه المناسبة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وأعرب عمران خان، رئيس جامعة المدينة عجمان، عن فخره بتخريج الدفعة العاشرة، مشيراً إلى أن خريجي الجامعة يمثلون امتداداً لرسالتها الأكاديمية، وسفراء لقيمها ومعارفها في مختلف القطاعات.

وقال: «نحتفي اليوم بخريجي دفعة 2026، الذين يشكلون إضافة جديدة إلى مجتمع خريجي جامعة المدينة عجمان، الذي يضم أكثر من 4,500 خريج وخريجة، يواصلون مسيرتهم المهنية ويتركون بصماتهم في مختلف القطاعات، ويسهمون في خدمة مجتمعاتهم».