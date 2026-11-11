«إيدج» تستعرض حلولها الدفاعية خلال «الكونغرس العالمي للطب العسكري»



استعرضت مجموعة «إيدج»، خلال مشاركتها في فعاليات «الكونغرس العالمي الـ46 للطب العسكري»، المقام في مركز «أدنيك» بأبوظبي، مجموعة من الحلول والتقنيات الدفاعية المتقدمة المساندة للعمليات الطبية العسكرية، والتي تشمل مهام الإسعاف والإخلاء الطبي والبحث والإنقاذ والإمداد الميداني، وذلك في إطار شراكاتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع القوات المسلحة.

وأوضح أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في «إيدج»، أن محفظة المجموعة تضم طيفاً متنوعاً من المنظومات البرية والجوية غير المأهولة، إلى جانب المركبات المدرعة، التي يمكن توظيفها في دعم العمليات الطبية الميدانية، لا سيما الإسعاف والإخلاء الطبي والبحث والإنقاذ ونقل الإمدادات والمصابين في البيئات العملياتية المختلفة.

مهام

وفي هذا السياق أشار إلى المدرعة (حفيت - HAFEET MK2)، التي تنتجها شركة «نمر» التابعة للمجموعة، باعتبارها إحدى الحلول المخصصة لدعم المهام الطبية العسكرية، إذ صممت لتنفيذ عمليات الإسعاف ونقل المصابين، وتتميز بنظام دفع سداسي «6×6»، ويبلغ وزنها الإجمالي 17 ألفاً و500 كيلو غرام، فيما يصل مداها التشغيلي إلى 700 كيلو متر عند سرعة 80 كيلو متراً في الساعة.

وتتمتع المركبة بخلوص أرضي يبلغ 420 ملم، وقدرة على عبور الخنادق بعمق 600 ملم، وزودت بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، ونظام مكابح هوائي مزود بنظام منع انغلاق المكابح «ABS»، فيما تبلغ قدرة محركها 268 كيلوواط، بما يعادل 360 حصاناً، ويصل عزم دورانه إلى 1100 نيوتن متر، بما يعزز قدراتها على الحركة والعمل في مختلف التضاريس والظروف الميدانية.

وعلى صعيد الحلول الجوية أضاف الخوري أن المجموعة توفر أنظمة غير مأهولة، تسهم في إسناد مهام الطب العسكري بصورة غير مباشرة، من بينها الطائرة المسيرة العمودية (ANAVIA HT-100)، التابعة لشركة «أنافيا»، والمخصصة لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، بما يدعم الوصول إلى المواقع المستهدفة، ومساندة فرق الاستجابة في الميدان.

نقل

وامتداداً لهذه الحلول لفت إلى العربة الأرضية غير المأهولة (THeMIS)، التي تطورها شركة «ميلريم للروبوتات - Milrem Robotics»، التي استحوذت عليها مجموعة «إيدج» خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن العربة صممت لنقل المواد الأولية والإمدادات، بما فيها المستلزمات الإسعافية، فضلاً عن إمكانية استخدامها في نقل المصابين وإخلائهم من مسارح العمليات.

وتضم هذه المنظومة تجهيزاً متخصصاً للإمداد والإخلاء الطبي يحمل اسم «THeMIS CARGO CASEVAC»، صمم لتنفيذ مهام نقل الحمولة والإسناد الطبي في الميدان، بواسطة مركبة أرضية غير مأهولة، ويبلغ طولها 247 سنتيمتراً، وعرضها 204 سنتيمترات، وارتفاعها 117 سنتيمتراً، فيما يصل وزنها إلى 1650 كيلو غراماً، وتبلغ سرعتها القصوى 20 كيلو متراً في الساعة.

قدرات

وتتمتع العربة بقدرات تشغيلية، تتيح لها اجتياز المنحدرات بزاوية تصل إلى 31 درجة، بما يعادل نسبة انحدار تبلغ 60 %، وعبور المياه بعمق يصل إلى 60 سنتيمتراً، إلى جانب قوة سحب تبلغ 15 ألف نيوتن، فيما تنعكس هذه القدرات على كفاءتها في تنفيذ المهام الميدانية، إذ تصل مدة تشغيلها باستخدام النظام الهجين، مع امتلاء خزان الوقود الداخلي، إلى 15 ساعة، وتنخفض إلى ساعة ونصف الساعة عند الحمولة الكاملة في وضع التشغيل الصامت.

وأكد الخوري أن مجموعة «إيدج» تفخر بمشاركتها في الكونغرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري، الذي يشكل امتداداً لشراكاتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع القوات المسلحة، سواء في مجال توفير الحلول والمنتجات المتخصصة في العمليات العسكرية، أو التقنيات، التي تسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في دعم منظومة الطب العسكري.