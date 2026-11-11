حمدان بن محمد: محمد بن راشد أرسى فلسفة دبي في العمل والإنجاز.. ونعمل على مأسستها

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرسى فلسفة دبي في العمل والإنجاز.

وأوضح سموه أن العمل جارٍ اليوم على مأسسة هذه الفلسفة وترسيخها نهجاً مؤسسياً، بمعايير واضحة تقيس الإنجاز وجودته وأثره. جاء ذلك لدى تتويج سموه، اليوم، 13 فائزاً بالدورة الأولى من «جائزة دبي الأفعال Dubai-it».

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»: «توّجنا اليوم 13 فائزاً بالدورة الأولى من جائزة دبي الأفعال Dubai-it.. نماذج استثنائية حوّلت الأفكار إلى إنجازات، والطموحات إلى نجاحات نفخر بها. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أرسى فلسفة دبي في العمل والإنجاز.. واليوم نعمل على مأسسة هذه الفلسفة وترسيخها نهجاً مؤسسياً، بمعايير واضحة تقيس الإنجاز وجودته وأثره، وتضمن استمراره وتطوره للأجيال القادمة».

وهنأ سموه الفائزين وفرق عملهم، قائلاً: «نبارك لجميع الفائزين وفرق عملهم.. ونؤكد أن دبي ستبقى مدينة الأفعال والإنجازات.. لا حدود لطموحاتها، ولا سقف لنجاحاتها».