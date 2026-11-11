272 متميزاً في إدارة مكافحة المخدرات بشرطة دبي



كرّم اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، 272 موظفاً وموظفة من المتميزين في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري 2026، تقديراً لجهودهم المخلصة وأدائهم المتميز وإسهاماتهم في تعزيز منظومة الأمن والأمان، والتصدي لآفة المخدرات، وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها، وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتقدير الكفاءات وتحفيزها على مواصلة العطاء والإنجاز.

جاء ذلك خلال حفل تكريم المتميزين في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بحضور اللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد خالد بن مويزة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعدد من كبار الضباط والموظفين.

وأكد اللواء حارب محمد الشامسي أن القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تولي اهتماماً كبيراً بتقدير الكفاءات المتميزة وتحفيزها، انطلاقاً من إيمانها بأن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في تحقيق الإنجازات الأمنية، وتعزيز الجاهزية والكفاءة في مواجهة مختلف التحديات، مشيراً إلى أن تكريم المتميزين يجسد نهجاً مؤسسياً راسخاً يقوم على تقدير الجهود، وترسيخ روح التنافس الإيجابي، وتشجيع الإبداع والابتكار في مختلف مجالات العمل الشرطي.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وما يتحلون به من كفاءة واحترافية وإخلاص في أداء واجباتهم، مؤكداً أن طبيعة العمل في مكافحة المخدرات تتطلب مستويات عالية من اليقظة والجاهزية والمسؤولية، إلى جانب العمل بروح الفريق الواحد، والتطوير المستمر للقدرات والمهارات، لمواكبة التحديات الأمنية والأساليب الإجرامية المستحدثة.

وقال اللواء حارب الشامسي: «إن ما يقدمه منتسبو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من جهود مخلصة يعكس حسهم العالي بالمسؤولية الوطنية، وحرصهم على حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره، ونحن فخورون بهذه الكفاءات التي تضع أمن الوطن وسلامة أفراده في مقدمة أولوياتها، وتعمل بكل تفانٍ وإخلاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي».

وشدد اللواء حارب الشامسي على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين مختلف الإدارات والتخصصات، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في الارتقاء بمستويات الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية، مؤكداً أن التميز لا يقتصر على تحقيق النتائج، بل يشمل الاستدامة في التطوير، والمبادرة، والقدرة على استشراف التحديات والتعامل معها بكفاءة واحترافية.

تكريم 272 متميزاً

وشهد الحفل تكريم 272 موظفاً وموظفة من منتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، منهم 253 من العسكريين والعسكريات، و19 من المدنيين والمدنيات، في حين بلغ عدد المكرمين من العنصر الرجالي 219 موظفاً، مقابل 53 موظفة من العنصر النسائي، وذلك تقديراً لتميزهم في أداء مهامهم وإسهاماتهم في دعم مسيرة العمل الأمني والمؤسسي.