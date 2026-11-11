جامعة دبي تستعرض برامجها الجديدة



أقر مجلس أمناء جامعة دبي في اجتماعه برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، رئيس مجلس الأمناء، وحضور المهندس حسين ناصر لوتاه، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، ميزانية الجامعة عن عام 2027، واستعرض التقرير المالي والإداري عن الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، كما استعرض تقريراً قدمه الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة عن البرامج والفعاليات والأنشطة الرياضية والإنجازات التي تحققت في المجالات الأكاديمية والإدارية والتي تأتي جميعها في إطار حرص الجامعة على التميز والمحافظة على جودة التعليم، ومواكبة كل جديد في مجال التعليم الأكاديمي، إضافة إلى دور الجامعة في خدمة المجتمع.

واطلع المجلس على استراتيجية كليات الجامعة للسنوات المقبلة، ومجالات استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي في الجامعة من الجوانب الإدارية والعملية والتطويرية وتكاليف استخدامه في التدريس وغيره من الاستخدامات، كما اطلع على البرامج والتخصصات الجديدة والتخصصات المزدوجة المعتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنها ثلاثة برامج جديدة في كلية دبي للأعمال لمرحلة البكالوريوس بنظام الشهادة المزدوجة بالتعاون مع جامعة لندن، وبتوجيه أكاديمي من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وتشمل بكالوريوس العلوم في الاقتصاد والعلوم السياسية، وبكالوريوس العلوم في الإدارة والتقنيات الرقمية، وبكالوريوس العلوم في علم البيانات وتحليل الأعمال، ويتم طرح هذه البرامج ضمن مسار أكاديمي منظم للشهادة المزدوجة تحت مظلة برامج جامعة لندن العالمية، ما يتيح للطلبة الحصول على شهادتين معترف بهما دولياً، واحدة من جامعة دبي وأخرى من جامعة لندن.

كما تم الاطلاع على برامج التعاون مع الجامعات العالمية عبر الإنترنت، ومنها جامعة هارفارد وجامعة «MIT» معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا الأمريكيتان.

كما اطلع المجلس على استراتيجية البحث العلمي في الجامعة والتي عرضها الدكتور حسام الدين مختار مدير المركز، إضافة إلى ما حققته الجامعة وأعضاء هيئتها الأكاديمية في مجال البحوث العلمية من نشر علمي بلغ أكثر من ألف بحث خلال السنوات الأربع الماضية وتطور في نوعية الأبحاث التطبيقية لمؤسسات الدولة، وتعاون الجامعة مع الجامعات العالمية، والمحلية والإقليمية والعربية، وأن الجامعة تعتبر الأولى في مجال الأبحاث العلمية في دبي بمتوسط أربعة أبحاث لكل باحث وحوالي 250 بحثاً في كل عام، إضافة إلى أن النشر في المجلات العالمية بمستوى جودة أولى وثانية مما يسهم في رفع تصنيف الجامعة عالمياً.

وأشاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس، بما تحقق من إنجازات وبرامج وأنشطة أكاديمية وإدارية والجوائز التي حققتها الجامعة خلال العام الجاري، التي تؤكد على ريادتها ومواكبتها لكل جديد في قطاعات مهمة في مجالات الإدارة العامة للأعمال والقانون والهندسة الكهربائية وهندسة الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن الإلكتروني والبيئة.