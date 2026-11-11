جامعة حمدان الذكية تستعرض جهودها في «أسبوع الجودة»



نظّمت جامعة حمدان بن محمد الذكية فعاليتها الرئيسية ضمن أسبوع الجودة العالمي، تحت شعار «إعادة تصور الجودة: من بيت الجودة إلى مستقبل التميز» من 9 إلى 13 نوفمبر 2026، انسجاماً مع الشعار العالمي لهذا العام «الجودة: قوة دافعة للأداء»، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ ريادتها في تطوير منظومة التعليم الذكي، وإعادة تعريف مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي بما يواكب التحولات المتسارعة في عصر الذكاء الاصطناعي.

وجسّدت الفعالية، التي أُقيمت افتراضياً بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتعلمين والخريجين، توجهاً مؤسسياً يعكس انتقال الجامعة من التركيز على ضمان الجودة والامتثال للمعايير إلى تبني مفهوم أكثر شمولاً يرتكز على صناعة القيمة، وتعزيز كفاءة الأداء، وتوظيف التقنيات الذكية بمسؤولية، وتحويل مخرجات الجودة إلى نتائج ملموسة ومستدامة.

وتضمن برنامج الفعالية جلسة حوارية متخصصة استعرضت رؤى متباينة حول دور الذكاء الاصطناعي في تسريع الخدمات وتحسين النتائج، مقابل أهمية الحفاظ على معايير الجودة والدقة والمساءلة والرقابة البشرية. كما أتاح البرنامج المجال لمشاركة المتعلمين والخريجين في طرح تصوراتهم لمستقبل الجودة، إلى جانب تقديم مشاريع بحثية من متعلمي برنامج دكتوراه الفلسفة في إدارة الجودة، بما يعزز دور المجتمع الأكاديمي في صياغة حلول مبتكرة للتحديات المؤسسية.

وسلّطت الفعالية الضوء على «ميثاق الجودة في جامعة حمدان بن محمد الذكية»، الذي يجسّد التوجه المؤسسي نحو بناء ثقافة جودة أكثر ارتباطاً بالأثر والنتائج، من خلال ستة التزامات رئيسية تشمل تحقيق قيمة مضافة ذات أثر، والتبسيط والتحسين المستمر، وتسريع الإنجاز دون المساس بالثقة، والابتكار المسؤول، وترسيخ الجودة مسؤوليةً مشتركة، وتحويلها إلى نتائج قابلة للقياس.

وعرضت الجامعة مبادرتين مقترحتين لتحسين تجربة المتعلمين ورفع كفاءة العمليات الأكاديمية. تهدف المبادرة الأولى إلى تسريع تزويد المتعلمين بملاحظات الأساتذة التي تساعدهم على فهم أدائهم في التقييمات الأكاديمية وتحسينه.

وأكد الدكتور فهد السعدي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن الفعالية عكست التزام الجامعة بتحويل الجودة من إطار نظري إلى ممارسة مؤسسية مستمرة.

وقال: «نعمل على تطوير أساليب قياس الأداء في التعليم العالي، بحيث تبيّن أثر التحسينات في تجربة المتعلمين وجودة الخدمات الأكاديمية. ويستند هذا التوجه إلى خبرة جامعة حمدان بن محمد الذكية في إعداد المتخصصين في الجودة والتميز عبر ثلاثة مستويات أكاديمية: بكالوريوس إدارة الأعمال وإدارة الجودة، وماجستير العلوم في التميز المؤسسي، وبرنامج دكتوراه الفلسفة في إدارة الجودة.