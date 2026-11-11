24 مشروعاً طلابياً في «القمة الشرطية العالمية»



أعلنت اللجنة المنظمة لملتقى الأدلة الجنائية لطلبة الجامعات والكليات اختيار 24 مشروعاً علمياً وتقنياً من أصل 80 مشروعاً تقدّم بها طلبة من مختلف التخصصات، لعرضها ضمن فعاليات القمة الشرطية العالمية، التي تنطلق يوم الاثنين المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من قادة الشرطة ورؤساء المنظمات الأمنية الدولية ووكالات إنفاذ القانون والخبراء والمتخصصين.

وينعقد الملتقى الذي تنظمه الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ومجلس علماء شرطة دبي، بالتعاون مع مجلس الجامعات والكليات، على مدار 3 أيام القمة، من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، بهدف دعم الابتكار الطلابي، وربط المخرجات الأكاديمية بالتطبيقات الشرطية، وإتاحة المجال أمام الكفاءات الشابة للإسهام بأفكار وحلول علمية تواكب احتياجات العمل الأمني.

ويضم الملتقى معرضاً للمشاريع الطلابية المختارة، يتيح للمشاركين استعراض أفكارهم ونتائج أبحاثهم أمام الوفود والخبراء وزوار القمة، ومناقشة فرص تطويرها وتطبيقاتها في دعم العمليات الشرطية والأمنية، بما يعزّز تبادل المعرفة والخبرات بين الطلبة والمتخصصين.

كما يشهد الملتقى تنظيم مجموعة من ورش العمل التفاعلية في اليوم الأول من القمة، تستهدف طلبة الجامعات والكليات، وتتناول تحليل الحمض النووي الجنائي، والتعرّف على البصمات، والتحقيق في مسرح الجريمة، والتنقل المستقبلي، ومشاريع المستقبل 2035، بما يوسّع مدارك الطلبة العلمية ويعرّفهم بأدوات وتقنيات ومجالات تخصصية مرتبطة بالعمل الشرطي.

وقال الرائد خبير محمد ثاني المري، رئيس قسم الإظهار الكيميائي للبصمات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إن الملتقى يجسّد توجهات شرطة دبي في بناء القدرات العلمية والمعرفية للكوادر الشابة، ودعم تأهيل جيل يمتلك أدوات البحث والتحليل والابتكار للمساهمة في تطوير العمل الشرطي. وأكد أن إتاحة المجال للطلبة لعرض مشاريعهم ومناقشتها مع الخبراء تعزّز قدرتهم على توظيف معارفهم في معالجة تحديات واقعية، وتربط تحصيلهم الأكاديمي بالممارسة التخصصية، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة تطورات علوم الأدلة الجنائية ودعم منظومة الأمن والعدالة.

من جانبها، قالت الخبير حصة جمال التميمي، عضو مجلس علماء شرطة دبي، إن الملتقى يعكس حرص المجلس على تعزيز التواصل بين المجتمع الأكاديمي والخبراء والمتخصصين، وتهيئة بيئة علمية تحتضن أفكار الطلبة وتدعم تطويرها إلى حلول قابلة للتطبيق في المجالات الشرطية والأمنية.

وأوضحت أن عرض المشاريع أمام نخبة من الخبراء الدوليين يتيح للطلبة مناقشة منهجياتهم ونتائجهم، والاستفادة من الملاحظات التخصصية لتطوير أبحاثهم، مؤكدة أن هذه التجربة ترسّخ ثقافة البحث العلمي، وتشجّع التكامل بين التخصصات، وتفتح آفاقاً جديدة لتوجيه الابتكار الطلابي نحو احتياجات العمل الشرطي المستقبلية.