«إسلامية دبي» تجمع السيدات على فرحة «عيد الاتحاد»



دعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي السيدات والفتيات إلى المشاركة في احتفالات «عيد الاتحاد» الخامس والخمسين، التي تستضيفها ثلاثة من مراكزها المعرفية، إلى جانب فرعي حضانة الفريج في المزهر وأم الشيف خلال نوفمبر المقبل، ببرنامج يجمع الفعاليات الوطنية والأركان التراثية، والتجارب التفاعلية، في أجواء تعبّر عن محبة الإمارات، والاعتزاز بمسيرتها وقيمها الأصيلة.

وتنطلق الاحتفالات في مركز المزهر الثقافي الإسلامي 18 نوفمبر 2026، وتتواصل في مركز ند الشبا للنساء 23 نوفمبر، ثم مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً في المراكز الثلاثة، أما في حضانة الفريج- المزهر فستقام احتفالاتهم 19نوفمبر، وحضانة الفريج في أم الشيف بتاريخ 26 نوفمبر.

وأكدت شيخة سلطان المري، مدير إدارة المراكز، أن الاحتفاء بـ«عيد الاتحاد» في المراكز يجسّد ارتباطها بالمجتمع، ودورها في ترسيخ الهوية الوطنية، قائلة: «نريد لهذه اللقاءات أن تجمع النساء على فرحة الوطن، وأن تستحضر كل مشاركة فيها ما تعنيه الإمارات في حياتها؛ من ذكريات نشأت عليها، وقيم تحملها، وطموحات تبنيها لأبنائها، ففي هذه التفاصيل تتجدد حكاية الاتحاد، ويصبح الاحتفاء بها مساحة للتواصل والوفاء والاعتزاز بما يجمعنا».

وأضافت أن البرنامج يتيح للمشاركات الاقتراب من الموروث الإماراتي عبر أركان وأنشطة تفاعلية، تصل الأجيال بجذورها، مشيرة إلى أن المرأة تؤدي دوراً محورياً في إبقاء هذا الموروث حاضراً في الأسرة، ونقل معاني الانتماء إلى الأبناء، من خلال المواقف والممارسات اليومية.

وتتضمن الاحتفالات فعاليات وطنية متنوعة، وأركاناً تراثية وتفاعلية، تستحضر أصالة الحياة الإماراتية، وتمنح المشاركات فرصة التعبير عن فخرهن بالوطن واستذكار مسيرة الآباء المؤسسين، وما أرْسوه من قيم الوحدة والتلاحم والعطاء.

إلى ذلك تنظّم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 15 نوفمبر 2026 فعالية «شتانا دفاكم» لطالبات مراكز مكتوم في ند الشبا (4)، لتعريفهنّ بفضل الصدقة وأثرها في تخفيف الأعباء عن المحتاجين، وتعزيز التكافل في المجتمع.

وتستعرض الفعالية آيات من القرآن الكريم وأحاديث من السنة النبوية، تتناول فضل الصدقة وأجرها، وتوضّح كيف يترجم المسلم الرحمة إلى عطاء، يستجيب لحاجة الآخرين، كما تتناول أثر الصدقة في حياة من يتلقّاها، وما تغرسه في نفس المتصدّق من إحساس بمسؤوليته تجاه من حوله.

وتسلّط الفعالية الضوء على صور العطاء في الحياة اليومية، من خلال مواقف تساعد الطالبات على فهم معنى التكافل، وتشجعهنّ على المبادرة إلى مساندة من يحتاج إلى العون، بما يتناسب مع قدراتهن.