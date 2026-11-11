«أبوظبي للتنمية» يعزّز التعاون الاستراتيجي مع تنزانيا



زارت بعثة فنية من صندوق أبوظبي للتنمية جمهورية تنزانيا المتحدة، لمتابعة سير إنجاز مشاريع البنية التحتية في قطاع النقل والمواصلات التي يموّلها الصندوق، وبحث آفاق التعاون بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وشارك في البعثة ممثلون عن الصندوق ووزارة المالية في تنزانيا، والوكالة الوطنية للطرق في تنزانيا «تانرودز»، والسلطات الإقليمية، إلى جانب عدد من الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع، حيث تناولت المباحثات مستوى التقدم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ودورها في دعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز الترابط بين مختلف المجتمعات المحلية والأسواق الإقليمية.

واطلع الوفد خلال الزيارة على سير إنجاز مشروع طريق «أوفينزا – إليوندي – مالاغاراسي»، الذي موّله الصندوق بقيمة 55 مليون درهم، ويشمل إعادة إنشاء وتطوير طريق يبلغ طوله نحو 51 كيلو متراً، ويسهم المشروع في تحسين شبكة النقل في إقليم كيغوما، بما يسهل حركة تنقّل السكان ونقل البضائع، ويعزز الوصول إلى الفرص الاقتصادية.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن البنية التحتية الاستراتيجية تؤدي دوراً محورياً في ربط المجتمعات بالأسواق والخدمات الرئيسية والفرص الاقتصادية الجديدة، مشيراً إلى أن الصندوق يحرص من خلال شراكته الاستراتيجية مع تنزانيا، على دعم المشاريع التي تتماشى مع الأولويات التنموية، ويعزز النشاط التجاري للبلاد».

وأضاف: «إن هذه الجهود تجسّد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائها في التنمية، للمضي قدماً في تطوير مشاريع حيوية، تسهم في إحداث أثر اقتصادي واجتماعي مستدام».

وسلطت الزيارة الضوء على مساهمات الصندوق في تطوير البنية التحتية للنقل في تنزانيا، إذ خصص الصندوق في عام 2009 تمويلاً بقيمة 150 مليون درهم لمشروع طريق «كيداهو – أوفينزا»، الذي افتُتح عام 2015، وأسهم في تعزيز الربط بين المجتمعات المحلية والمدن، ودعم حركة التجارة مع الدول المجاورة.