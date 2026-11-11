«الإمارات للدواء» تعزز فرص التصنيع المحلي



أبرمت مؤسسة الإمارات للدواء مذكرة تفاهم مع شركة «فياترس» العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، في خطوة استراتيجية، تعزز فرص الاستثمار وتوطين صناعة الدواء في دولة الإمارات، من خلال توسيع الشراكات مع الشركات العالمية وربط خبراتها وتقنياتها المتقدمة بالقدرات الوطنية، بما يرفع القيمة المضافة للقطاع الدوائي ويعزز تنافسيته، ويرسخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً ودولياً للصناعات الدوائية المتقدمة وعلوم الحياة.

ووقّعت المذكرة الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، والدكتور تامر السلاب، رئيس مجموعة الخليج والمشرق لدى «فياترس»، وتشمل مجالات التعاون تطوير قدرات التصنيع المحلي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتنمية الكفاءات الإماراتية، من خلال المبادرات التدريبية، وتبادل المعرفة والخبرات وفرص التطوير المهني، إلى جانب دعم الابتكار الدوائي والصحي.

وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي أن دولة الإمارات رسخت بيئة متكاملة للاستثمار في قطاع الدواء، تجمع بين التنظيم المتقدم والبنية اللوجستية ومقومات البحث والتطوير والموقع الاستراتيجي، بما يتيح للشركات العالمية بناء حضور طويل الأمد من داخل الدولة، والتوسع نحو أسواق المنطقة، والاستفادة من المزايا التنافسية، التي توفرها الإمارات لنمو أعمالها.

وأضافت: «تعكس الشراكة مع «فياترس» توجه مؤسسة الإمارات للدواء إلى ترسيخ نموذج للشراكات الدولية، يقوم على تحويل التعاون مع الشركات العالمية إلى مشروعات صناعية ومعرفية طويلة الأمد داخل الدولة. ونعمل على توسيع هذا النموذج لاستقطاب استثمارات نوعية، وتطوير مشروعات مشتركة مع المصنّعين الوطنيين، بما يرسخ مكانة الإمارات في سلاسل القيمة الدوائية العالمية».

وشهدت الدكتورة فاطمة الكعبي توقيع مذكرة تعاون بين «فياترس» وشركة «أدكان فارما»، تستهدف توطين تصنيع مجموعة مختارة من منتجات الشركة العالمية في دولة الإمارات، بما يعزز التكامل بين الخبرات الدولية والقدرات الوطنية، ويدعم نقل المعرفة والتقنيات، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

ووقّع المذكرة الدكتور تامر السلاب ممثلاً عن «فياترس»، والدكتور فوكيون سينيس، الرئيس التنفيذي لشركة «أدكان فارما»، بحضور الدكتور أيمن مختار، الرئيس الإقليمي لشركة «فياترس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوراسيا، وحمدان محمد الدهماني، رئيس مجلس إدارة «أدكان فارما».