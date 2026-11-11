قيادات روسية تطلع على تجربة الإمارات في العمل الحكومي



نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، من 9 إلى 13 نوفمبر 2026، برنامجاً تدريبياً بعنوان التوجهات المستقبلية لمدة أسبوع في دبي، بمشاركة 16 مسؤولاً ومختصاً من الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، بهدف تعريفهم بتجربة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الإدارة الحكومية، والاطلاع على النماذج المؤسسية والتطبيقات العملية، التي تسهم في تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز الجاهزية للمستقبل.

وركز البرنامج، الذي استضافته الكلية في مقرها بمدينة دبي، على ثلاثة محاور رئيسية، شملت القيادة الاستراتيجية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، والاتجاهات الرقمية في الحكومة، والمسرّعات الحكومية، وتناول موضوعات مرتبطة بتطوير المرونة في اتخاذ القرار، واستشراف المستقبل والتخطيط للسيناريوهات، والتحول الرقمي، والخدمات المتمحورة حول المتعاملين، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والابتكار في القطاع العام، وتسريع تنفيذ الأولويات والمبادرات الحكومية.

وفي إطار هذا التعاون تنظم الكلية، بالتعاون مع الأكاديمية الرئاسية الروسية، المؤتمر العلمي «مستقبل الإدارة الحكومية في ضوء التحولات العالمية» في متحف المستقبل بدبي، بالتزامن مع مرور 55 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لمناقشة مستقبل الإدارة العامة، ودور الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات في تطوير الخدمات والسياسات العامة، وترسيخ النمو المستدام.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن العلاقات الإماراتية - الروسية الممتدة على مدى 55 عاماً تمثل نموذجاً للشراكات القائمة على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، بما يدعم مسارات التنمية والتطوير في البلدين، ويفتح آفاقاً أوسع للشراكات المؤسسية والأكاديمية».

وقال محمد الخطيب، مدير أول إدارة الخدمات المساندة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن تطوير العمل الحكومي يتطلب بناء منظومة مؤسسية متكاملة، تقوم على الكفاءة والمرونة، وتعزز جودة الأداء وسرعة الإنجاز، مؤكداً أهمية تطوير العمليات والإجراءات، وتبادل الخبرات للاستفادة من أفضل الممارسات الحكومية».

وقالت صالحة جمعة بوكتارة، مديرة إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن استضافة القيادات والمسؤولين من المؤسسات الأكاديمية الدولية تمثل فرصة لتعزيز حضور الكلية منصة معرفية متخصصة في الإدارة الحكومية، وإبراز التجربة الإماراتية وما حققته من إنجازات في تطوير نماذج العمل الحكومي الحديث».

وأكدت شيخة المهيري، مدير إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن تصميم البرامج التنفيذية يعكس حرص الكلية على مواكبة الاحتياجات المتغيرة للقيادات الحكومية، والاستجابة لمتطلبات العمل الحكومي المتجددة، من خلال تزويدها بالمعارف والأدوات التي تعزز قدراتها على التعامل مع التحديات المستجدة بكفاءة ومرونة.