طقس الإمارات في 48 ساعة.. أمطار متفاوتة وانخفاض بدرجات الحرارة

تشهد دولة الإمارات، اليوم الأربعاء وغداً الخميس، حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع تكاثر السحب الركامية وفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح التي تثير الأتربة والغبار، واضطراب حالة البحر.

ووفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد، يستمر الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خلال اليومين، مع تشكل سحب ركامية ماطرة على مناطق متفرقة من الدولة، فيما تنشط الرياح وتصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة، مع تراجع درجات الحرارة بصورة أوضح يوم الخميس.

الأربعاء.. أمطار ورياح

أما عن الطقس اليوم الأربعاء فهو غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع ظهور سحب ركامية تتسبب في سقوط أمطار متفرقة، تكون غزيرة على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة العظمى في المناطق الساحلية بين 31 و34 درجة مئوية، والصغرى بين 23 و27 درجة، بينما تسجل المناطق الداخلية درجات عظمى بين 33 و35 درجة، وصغرى بين 17 و22 درجة.

وفي المناطق الجبلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 21 و31 درجة مئوية، والصغرى بين 17 و22 درجة.

وسجلت اليوم أقل درجة حرارة 14.4 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 03:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط وتشتد أحياناً لتصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة، وتكون مثيرة للغبار، ويكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسط الموج إلى مضطرب في بحر عمان.

الخميس.. انخفاض إضافي في درجات الحرارة

ويستمر الطقس الخميس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع ظهور السحب الركامية وسقوط أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق، بالتزامن مع انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى في المناطق الساحلية بين 29 و31 درجة مئوية، والصغرى بين 22 و26 درجة، فيما تسجل المناطق الداخلية درجات عظمى بين 31 و33 درجة، وصغرى بين 16 و21 درجة، أما المناطق الجبلية، فتتراوح فيها درجات الحرارة العظمى بين 20 و27 درجة، والصغرى بين 16 و21 درجة.

وتستمر الرياح جنوبية شرقية وتتحول إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 15 و30 كيلومتراً في الساعة، وتصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة أحياناً، مع إثارة الأتربة والغبار. ويكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج إلى مضطرب أحياناً في بحر عمان.

وتشير التوقعات إلى استمرار فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح خلال يومي الأربعاء والخميس، مع انخفاض درجات الحرارة، واضطراب حالة البحر في الخليج العربي وبحر عمان.